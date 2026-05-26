Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

काम की बात: यूपी में जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए दौड़ा-भाग से मिलेगी राहत, एक दिन में मिल जाएगा सर्टिफिकेट

Yogesh Yadav लखनऊ, प्रमुख संवाददाता
share

यूपी में जन्म और मृत्य प्रमाण पत्र हो या मकान-जमीन का दाखिल खारिज कराना हो। सभी काम  एक ही दिन में हो जाएगा। यूपी की योगी सरकार इसके लिए निगमों में नए सेंटर बनाने जा रही है। इससे लोगों को भाग-दौड़ से राहत मिलेगी।

यूपी में जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए दौड़ा-भाग से मिलेगी राहत, एक दिन में मिल जाएगा सर्टिफिकेट

यूपी में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने या घर-जमीन का दाखिल खारिज कराने के लिए भाग-दौड़ नहीं करना होगा। योगी सरकार जल्द ही प्रदेश के सभी नगर निगमों को आधुनिक बनाने के साथ ही वहां वन डे गवर्नेंस सेंटर का शुभारंभ करेगी। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने मंगलवार को इसका ऐलान किया। इस सेंटर पर लोगों के कई जरूरी काम एक ही दिन में पूरे हो सकेंगे।

मंगलवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार नगर निकायों की सेवाओं को तेज, पारदर्शी और नागरिकों के अनुकूल बनाने पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर में भी इस व्यवस्था को शुरू करने की तैयारी की जा रही है। लखनऊ में सेंटर बन गया है। यह कार्यक्रम लखनऊ महापौर के तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर आयोजित किया गया था। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में नगर विकास से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं, जनसुविधाओं और शहरी विकास योजनाओं पर चर्चा की गई।

Voice of UP

मंत्री एके शर्मा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर से राहत देना है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद नगर निगमों में नागरिक सेवाओं का निस्तारण पहले से अधिक तेजी से हो सकेगा।

यूपी में लागू होगा गुजरात मॉडल

मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन डे गवर्ननेंस सिस्टम गुजरात में शुरू किया था। हम लोगों ने उस पर काम किया था, वही मॉडल यहां लाना चाहते हैं। अभी लखनऊ के साथ प्रयागराज, वाराणसी में इस पर काम हो रहा है। हम चाहते हैं कि वही मॉडल पूरे यूपी में शुरू हो जाए। किसी भी नागरिक को दो दिन, चार दिन, एक हफ्ते या महीने तक दौड़ाना न पड़े। कोई आएगा तो उसे हम बैठाएंगे और आधे घंटे में उसका प्रमाण पत्र उसे दे देंगे। अगर किसी का मामला बहुत पेचिदा होगा तो उसे कह देंगे कि वह लंच करके दो घंटे में आए। उसके आने पर हम उसी दिन उसका प्रमाण पत्र दे देंगे।

सीनियर सिटीजन के लिए खास सुविधा

जो लोग ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं, उन्हें इससे काफी सुविधा हो जाएगी। यह व्यवस्था लखनऊ नगर निगम ने खड़ी की है। आधुनिक सोच के साथ यह व्यवस्था शुरू हुई है। यहां के सेंटर पर देखेंगे तो सीनियर सिटिजन के बैठने की शानदार व्यवस्था है। चाय, काफी हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। आज स्मार्ट सिटी बना रहे हैं तो ऐसे में वन डे गवर्ननेंस सिस्टम भी जरूरी है। हमारी मंशा स्मार्ट सिटी के साथ ही वैश्विक सिटी बनाना है।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

और पढ़ें
Death AK Sharma Yogi Government अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।