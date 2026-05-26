यूपी में जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए दौड़ा-भाग से मिलेगी राहत, एक दिन में मिल जाएगा सर्टिफिकेट

यूपी में जन्म और मृत्य प्रमाण पत्र हो या मकान-जमीन का दाखिल खारिज कराना हो। सभी काम एक ही दिन में हो जाएगा। यूपी की योगी सरकार इसके लिए निगमों में नए सेंटर बनाने जा रही है। इससे लोगों को भाग-दौड़ से राहत मिलेगी।

यूपी में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने या घर-जमीन का दाखिल खारिज कराने के लिए भाग-दौड़ नहीं करना होगा। योगी सरकार जल्द ही प्रदेश के सभी नगर निगमों को आधुनिक बनाने के साथ ही वहां वन डे गवर्नेंस सेंटर का शुभारंभ करेगी। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने मंगलवार को इसका ऐलान किया। इस सेंटर पर लोगों के कई जरूरी काम एक ही दिन में पूरे हो सकेंगे।

मंगलवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार नगर निकायों की सेवाओं को तेज, पारदर्शी और नागरिकों के अनुकूल बनाने पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर में भी इस व्यवस्था को शुरू करने की तैयारी की जा रही है। लखनऊ में सेंटर बन गया है। यह कार्यक्रम लखनऊ महापौर के तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर आयोजित किया गया था। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में नगर विकास से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं, जनसुविधाओं और शहरी विकास योजनाओं पर चर्चा की गई।

मंत्री एके शर्मा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर से राहत देना है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद नगर निगमों में नागरिक सेवाओं का निस्तारण पहले से अधिक तेजी से हो सकेगा।

यूपी में लागू होगा गुजरात मॉडल मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन डे गवर्ननेंस सिस्टम गुजरात में शुरू किया था। हम लोगों ने उस पर काम किया था, वही मॉडल यहां लाना चाहते हैं। अभी लखनऊ के साथ प्रयागराज, वाराणसी में इस पर काम हो रहा है। हम चाहते हैं कि वही मॉडल पूरे यूपी में शुरू हो जाए। किसी भी नागरिक को दो दिन, चार दिन, एक हफ्ते या महीने तक दौड़ाना न पड़े। कोई आएगा तो उसे हम बैठाएंगे और आधे घंटे में उसका प्रमाण पत्र उसे दे देंगे। अगर किसी का मामला बहुत पेचिदा होगा तो उसे कह देंगे कि वह लंच करके दो घंटे में आए। उसके आने पर हम उसी दिन उसका प्रमाण पत्र दे देंगे।