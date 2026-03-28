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नेपाल के कौओं और मुर्गियों में फैला बर्ड फ्लू, यूपी के इस जिले में अलर्ट; पोल्ट्री फार्मों में जांच शुरू

Mar 28, 2026 04:11 pm ISTAjay Singh संवाददाता, महाराजगंज
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गर्मी में पक्षियों और जानवरों में बर्ड फ्लू के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। पड़ोसी देश नेपाल में बर्ड फ्लू का केस मिल चुका है। हालांकि महराजगंज में अभी एक भी केस नहीं आया है, लेकिन अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सभी तहसीलों में रैपिड रेस्पांस टीम का गठन कर सभी को अलर्ट किया गया है। 

नेपाल के कौओं और मुर्गियों में फैला बर्ड फ्लू, यूपी के इस जिले में अलर्ट; पोल्ट्री फार्मों में जांच शुरू

पड़ोसी देश नेपाल में बर्ड फ्लू का केस मिलने से महराजगंज में भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. एजाज अहमद ने पशु चिकित्सकों की टीम गठित कर सघन जांच कराने का निर्देश दिया है। टीम शनिवार से जांच शुरू करेगी।

गर्मी में पक्षियों और जानवरों में बर्ड फ्लू के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। पड़ोसी देश नेपाल में बर्ड फ्लू का केस मिल चुका है। हालांकि महराजगंज में अभी एक भी केस नहीं आया है, लेकिन अलर्ट घोषित कर दिया गया है। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने सभी तहसीलों में रैपिड रेस्पांस टीम का गठन सभी को अलर्ट कर दिया।

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टीम में उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पशुधन प्रसार अधिकारी, पशु चिकित्साधिकारी, अनुचर को शामिल किया है। टीम गोसदनों और पोल्ट्री फार्मों पर नियमित जांच-पड़ताल करेगी। साफ-सफाई व फागिंग कराने का निर्देश दिया है। इसके क्रम में चिकित्सकों की टीम शनिवार से पोल्ट्री फार्मो पर जांच कर सैपलिंग करेगी। अब तक बर्ड फ्लू का कोई केस नहीं मिला है।

कौओं और मुर्गियों में फैला बर्ड फ्लू

नेपाल में कोशी प्रांत के मोरंग, सुनसरी, झापा और चितवन में बर्ड फ्लू संक्रमण की पुष्टि हुई। लगभग 65,000 मुर्गियों को मारा गया है। बर्ड फ्लू पहले काठमांडू में जंगली कौओं में पाया गया है। नेपाली पशु सेवा विभाग के अनुसार बर्ड फ्लू का संक्रमण कोशी प्रांत के मोरंग, सुनसरी और झापा में फैला था। अब चितवन में भी दिखाई देने लगा है। हाल के दिनों में ब्रॉयलर और लेयर मुर्गियों की मृत्यु दर में वृद्धि के साथ, किसान प्रतिदिन मृत मुर्गियों को परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में ला रहे हैं। पशु सेवा विभाग के वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉ. मुकुल उपाध्याय के अनुसार चितवन में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि, विभाग ने यह खुलासा नहीं किया है कि चितवन में कहां बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है? बताया कि संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए अब तक पुष्टि किए गए क्षेत्रों में लगभग 65,000 मुर्गियों को मारा जा चुका है।

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बर्ड फ्लू का ये है लक्षण

बर्ड फ्लू वाले पशु पंक्षी में खांसी, बुखार, गले में खराश, छींक, नाक बहना, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, सांस लेने में तकलीफ, पेट की समस्या आदि इसके लक्षण हैं। संक्रमित जानवरों व पक्षियों के सम्पर्क में आने वाला व्यक्ति भी इससे संक्रमित हो सकता है।

भारत-नेपाल सीमा पर जांच का दायरा बढ़ा

नेपाल में फैल रहे बर्ड फ्लू को लेकर भारत-नेपाल सीमा पर अलर्ट है। सीमा पर दोनों देशों के अधिकारी सतर्कता बरत रहे हैं। जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है।

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अधिकारी क्या बोले

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ.एजाज अहमद ने बताया कि महाराजगंज के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ.एजाज अहमद ने बताया कि बर्ड फ्लू की रोकथाम औरमु नियंत्रण के लिए टीम गठित कर दी गई है। सभी पोल्ट्री फार्मों व गोसदनों में जांच व दवाओं का छिड़काव करने का निर्देश दिया गया है। टीम शनिवार से सैम्पलिंग करेगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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