बायोमेट्रिक हाजिरी और ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन; यूपी के सामूहिक विवाह समारोहों में बदलेगा बहुत कुछ

वर्ष 2017-18 से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना शुरू की गई है। तब से लेकर अभी तक 923 अपात्र जोड़े पकड़े जा चुके हैं। कुल 477680 जोड़ों की शादी कराई गई है। जिस पर कुल 2378 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। बलिया में बीते वर्ष सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 400 जोड़े फर्जी पाए गए थे।

Ajay Singh प्रमुख संवाददाता, लखनऊWed, 13 Aug 2025 06:19 AM
यूपी में होने वाले सामूहिक विवाह समारोहों में गड़बड़ी रोकने के लिए कई नए बदलाव किए गए हैं। अब वर-वधू का मौके पर ही विवाह पंजीकरण कराया जाएगा। कोई भी अपात्र मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ न उठा सके इसके लिए सख्ती की जाएगी। जिले में विवाह पंजीकरण का कार्य देख रहे जिम्मेदार एडीएम स्तर के अधिकारी की ड्यूटी लगाई जाएगी। जिससे किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। एक बार विवाह पंजीकरण होने पर दोबारा शादी की तो पकड़े जाएंगे। वही शादीशुदा लोग दोबारा विवाह करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई आसानी से होगी सकेगी। वहीं सामूहिक विवाह में बायोमेट्रिक उपस्थिति भी इसी वर्ष से दर्ज करने का निर्णय लिया गया है।

वर्ष 2017-18 से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना शुरू की गई है। तब से लेकर अभी तक 923 अपात्र जोड़े पकड़े जा चुके हैं। अभी तक कुल 477680 जोड़ों की शादी कराई गई है। जिस पर कुल 2378 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। बलिया में बीते वर्ष सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 400 जोड़े फर्जी पाए गए थे। सुल्तानपुर में 12 फर्जी जोड़े पकड़े गए थे। वहीं गोरखपुर में भाई-बहन का ही फर्जी विवाह कराया गया था। जिसके बाद अब कड़ाई बरती जा रही है। 100 से अधिक जोड़े का विवाह होने पर डीएम कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और वीडियोग्राफी भी होगी।

रकम हड़पने के लिए शादीशुदा की कराई शादी

बलिया, सुल्तानपुर व अन्य जिलों में दलालों ने शादीशुदा लोगों को फर्जी दूल्हा-दुल्हन बनाकर शादी कराने को भेज दिया। सत्यापन में मामला पकड़ में आ गया। ऐसे में इन्हें योजना का लाभ नहीं मिल सका। नाते-रिश्तेदारों का आधार कार्ड लेकर उनका पंजीकरण कराया।

कब किस वर्ष कितने जोड़े (वर-वधू) की शादी

वर्ष शादी हुई खर्च रकम

2024-25 95448 486 करोड़

2023-24 104940 535 करोड़

2022-23 100874 512 करोड़

2021-22 49644 249 करोड़

2020-21 22780 116 करोड़

