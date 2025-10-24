Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsbillions of rupees are lying in 17 municipal corporations of up work will accelerate from lucknow to meerut
यूपी के 17 नगर निगमों में पड़े हैं अरबों रुपए, लखनऊ से मेरठ तक तेज होगी काम की रफ्तार

यूपी के 17 नगर निगमों में पड़े हैं अरबों रुपए, लखनऊ से मेरठ तक तेज होगी काम की रफ्तार

संक्षेप: माना जा रहा है कि साल के बचे हुए महीनों में इस धनराशि से शहरों में विकास के कामों में तेजी देखने को मिलेगी। मेरठ-सहारनपुर से लेकर लखनऊ समेत प्रदेश के 17 नगर निगमों में अरबों रुपये पड़े हैं। यह खर्च नहीं हुए हैं। अब साल के अंत तक इन पैसों को खर्च करना होगा, अन्यथा आगे के पैसों में कटौती हो सकती है।

Fri, 24 Oct 2025 09:16 AMAjay Singh मुख्य संवाददाता, मेरठ
मेरठ-सहारनपुर से लेकर राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के 17 नगर निगमों में अरबों रुपये पड़े हैं। यह खर्च नहीं हुए हैं। शासन को इन अरबों रुपये का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हो सका है। अब साल के अंत तक इन पैसों को खर्च करना होगा, अन्यथा आगे के पैसों में कटौती हो सकती है। माना जा रहा है कि साल के बचे हुए महीनों में इस धनराशि से शहरों में विकास के कामों में तेजी देखने को मिलेगी। नगर निकाय निदेशालय के स्तर पर नगर निगमों में पड़े रुपयों को लेकर सितंबर महीने तक की रिपोर्ट तैयार की गई है। पाया गया है कि 33 अरब 32 करोड़ 96 लाख रुपये खर्च होने हैं। यह पैसा केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग और अवस्थापना निधि का है। इसे खर्च कर नगर निगमों को उपयोगिता प्रमाण पत्र भी देना है। सबसे अधिक 21 अरब 43 करोड़ 11 लाख रुपये केंद्रीय वित्त आयोग का खर्च होना है।

वहीं, राज्य वित्त आयोग का आठ अरब 16 करोड़ दो लाख रुपये हैं। अवस्थापना निधि में तीन अरब 73 करोड़ 84 लाख रुपये खर्च होने हैं, जो दो प्रतिशत स्टांप ड्यूटी से मिलता है। अब नगर निकाय निदेशालय स्तर से इस मामले में कार्रवाई शुरू कर पैसों का उपयोगिता प्रमाण पत्र जल्द से जल्द मांगा जा रहा है।

सबसे अधिक पांच अरब रुपये लखनऊ नगर निगम में

नगर निकाय निदेशालय की रिपोर्ट के अनुसार लखनऊ में नगर निगम में पांच अरब 31 करोड़ से अधिक की राशि खर्च होनी है। वहीं, कानपुर में तीन अरब 69 करोड़ से अधिक, वाराणसी में तीन अरब 28 करोड़ से अधिक और गाजियाबाद नगर निगम में तीन अरब 20 करोड़ से अधिक राशि खर्च होनी है। मेरठ में दो अरब 90 करोड़, सहारनपुर में दो अरब 18 करोड़ से अधिक की राशि है। वित्तीय वर्ष में अब पांच माह शेष हैं। सबसे कम 23 करोड़ 12 लाख झांसी नगर निगम में जमा दिखाया गया है। इसी तरह आगरा में 190 करोड़, बरेली में 187 करोड़, मथुरा-वृंदावन में 165 करोड़, गोरखपुर में 137 करोड़, फिरोजाबाद में 119 करोड़, प्रयागराज में 68 करोड़, मुरादाबाद में 67 करोड़, अयोध्या में 35 करोड़ और शाहजहांपुर में 26 करोड़ से अधिक राशि खर्च होनी है।

साल के अंत तक निगमों को खर्च करने होंगे 33 अरब रुपये

-राजधानी लखनऊ से मेरठ, सहारनपुर तक निगमों में 33 अरब से अधिक की राशि

-शासन के स्तर पर तैयार की रिपोर्ट, अब खर्च का भी मांगा जा रहा ब्योरा

-कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद में खर्च होने हैं तीन-तीन अरब से अधिक

-मेरठ में खर्च होनी है 290 करोड़ से अधिक की राशि

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
