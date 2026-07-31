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वेब सीरीज देखकर करता था चोरी, पुलिस ने जुलूस निकालकर भेजा जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिल्ल्होर
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घाटमपुर में सजेती पुलिस ने एक शातिर ईनामिया चोर को गिरफ्तार किया। वह बेव सीरीज देखकर चोरी की घटनाएँ करता था। गिरफ्तारी से पहले उसका जुलूस निकाला गया, जिसमें वह पुलिस को बाप बताता रहा। उसके खिलाफ कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं और वह पिछले पांच महीनों से फरार था।

वेब सीरीज देखकर करता था चोरी, पुलिस ने जुलूस निकालकर भेजा जेल

घाटमपुर। सजेती पुलिस ने एक शातिर ईनामिया चोर को गिरफ्तार किया है। वह बेव सीरीज देखकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। पुलिस ने जेल भेजने से पहले बकायाद उसका जुलूस निकाला जिसमें वह चोरी को गलत काम व पुलिस को बाप बता रहा था। पूरे कस्बे में जुलूस निकालने के बाद आरोपित को जेल भेज दिया गया। एसओ अनुज भारती ने बताया कि बिलगवां निवासी अंशुमन उर्फ अंशू सचान शातिर किस्म का अपराधी है। बताया गया कि वह यू-ट्यूब व अन्य सोशल मीडिया साइट्स पर चोरी करने के साथ पुलिस के बचने के वीडियो देखता था और उसी तरह घटनाओं को अंजाम देता था।

आरोपित के खिलाफ कानपुर के बर्रा, कलेक्टरगंज, घाटमपुर, सजेती के साथ इटावा, फतेहपुर आदि थानों में पन्द्रह से अधिक मुकदमें दर्ज हैं। पांच माह से फरार चल रहे आरोपित पर 25 हजार का इनाम भी था। एसओ ने बताया कि आरोपित को कानपुर के बर्रा इलाके से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

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