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नाबालिग को भगा ले जाने वाल आरोपित जेल भेजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिल्ल्होर
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शिवराजपुर पुलिस ने कायमगंज के पारस को गिरफ्तार किया है, जिसने एक नाबालिग को बहलाकर भगा लिया था। पुलिस ने नाबालिग और आरोपी दोनों को हिरासत में लिया और आरोपित को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा।

नाबालिग को भगा ले जाने वाल आरोपित जेल भेजा

पुलिस गिरफ्त में आरोपित पारस। बिल्हौर,संवाददाता। शिवराजपुर पुलिस ने एक नाबालिग को बहलाकर भगा ले जाने वाले फर्रूखाबाद जिले के कायमगंज कस्बे के आरोपित को दबोचकर जेल भेजा है। एसओ शिवराजपुर अमित सिंह ने बताया कि शिवराजपुर इलाके के एक गांव की नाबालिग को फर्रूखाबाद जिले के कायमगंज का पारस बहलाकर भगा ले गया था। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया। नाबालिग के बयान लेने के बाद आरोपित पारस को गिरफ्तार कर कोर्ट ले जाकर पेश किया। जहां से उसे जेल भेजा गया है।

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