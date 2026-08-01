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दहेज न मिलने पर विवाहिता से मारपीट, ससुरालीजनों पर मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिल्ल्होर
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दहेज में कार, प्लाट व भारी भरकम नकदी की मांग न पूरी होने पर विवाहिता से मारपीट की गई। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित पति व अन्य ससुरालीजनों के ख

दहेज न मिलने पर विवाहिता से मारपीट, ससुरालीजनों पर मुकदमा

घाटमपुर, संवाददाता। दहेज में कार, प्लाट व भारी भरकम नकदी की मांग न पूरी होने पर विवाहिता से मारपीट की गई। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित पति व अन्य ससुरालीजनों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया है। हमीरपुर जिले के बिंवार थाना क्षेत्र के लोदीपुर निवादा निवासी अनुपम देवी ने साढ़ थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उसकी शादी 30 अप्रैल 2021 को साढ़ थाना क्षेत्र के ढुकुवापुर निवासी सरकारी अध्यापक आदित्य कुमार से हुई थी। बताया कि उनके सास-ससुर न होने पर पति के साथ उनके चचिया सास-ससुर परिवार के साथ रहते थे। आरोप है की शादी के बाद से ही सभी लोग दहेज में 10 लाख रुपये, प्लाट व कार की मांग करने लगे।

इसकी जानकारी उसने मायके पक्ष को दी तो उनके तरफ से असमर्थता जताई गई। इससे नाराज लोगों ने उसके साथ मारपीट व गलत व्यवहार शुरु कर दिया। आरोप है कि उसको जान से मारने की नियत से किचन में गैस खुली छोड़ी गई और जहर खिलाने का प्रयास भी किया गया। आरोप है कि ससुरालीजन उसकी हत्या करके आदित्य की शादी उसकी प्रेमिका से करना चाहते हैं। बीती 16 जुलाई को भी उसके साथ मारपीट की गई। मामले में साढ़ थाना प्रभारी ने बताया कि पति आदित्य, चचिया ससुर ज्ञान प्रकाश, चचिया सास, उनके दो बेटों, बेटियों, आदित्य के बड़े भाई अरविंद और दादी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है।

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