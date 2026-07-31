शिवराजपुर में दबंगों ने युवक को पीट घर में आग लगाई
शिवराजपुर में दबंगों ने युवक को पीट घर में आग लगाई -शिवराजपुर पुलिस से
बिल्हौर,संवाददाता। शिवराजपुर के काकूपुर सीताराम गांव में दबंगों पांच दबंगों ने मिलकर एक युवक के घर में घुसकर मारा। घर में लगे बांस के ट्ट्र में आग लगा दी। शिवराजपुर पुलिस से शिकायत करने पर दोबारा मारापीटा। तब पीड़ित ने कानपुर जाकर पुलिस कमिश्नर से शिकायत की। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर आरोपितों के खिलाफ शिवराजपुर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। शिवराजपुर के काकूपुर सीताराम गांव के पीड़ित अंकित ने पुलिस कमिश्नर कानपुर से शिकायत कर आरोप लगाया कि पंचम, कालिया प्रकाश, रिंकू, मन्ना और उनका कल्याणपुर का रहने वाला साथी शिवा ठाकुर दबंग किस्म के हैं। यह लोग दबंगई से पीड़ित का आने-जाने पर रास्ता रोकते हैं।
26 जुलाई की रात को पीड़ित घर से थोड़ी दूर चाट खा रहा था। उसी समय आरोपितों ने मिलकर मारा। पीड़ित जब भागकर घर में घुस गया। तो आरोपितों ने घर की बाउंड्री फांद घर में घुस आए। और लाठी-डंडों और बेल्टों से मारा। घर से जाते समय घर में लगे बांस के ट्ट्र में आग लगा दी। शिवराजपुर पुलिस से शिकायत करने पर आरोपितों ने पीड़ित को घर से घसीट लिया। पीड़ित का कहना है कि शिवराजपुर पुलिस कोई कार्रवाई नही कर रही है। आरोपित उसकी हत्या कर देंगे। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल के निर्देश पर शिवराजपुर थाना पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ बीएनएस की सात धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की है।
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