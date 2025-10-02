Bike riders who had gone out to watch Durga Puja were crushed by an unknown vehicle 4 youths died दुर्गा पूजा देखने निकले बाइक सवारों को अज्ञात वाहन ने कुचला, 4 युवकों की दर्दनाक मौत, 2 घायल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
दुर्गा पूजा देखने निकले बाइक सवारों को अज्ञात वाहन ने कुचला, 4 युवकों की दर्दनाक मौत, 2 घायल

बलरामपुर दुर्गा प्रतिमाएं देखने निकले मोटरसाइकिल सवार चार लोगों की किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गयी। जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।

Pawan Kumar Sharma भाषा, बलरामपुरThu, 2 Oct 2025 02:56 PM
यूपी के बलरामपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां नगर कोतवाली क्षेत्र में दुर्गा प्रतिमाएं देखने निकले मोटरसाइकिल सवार चार लोगों की उतरौला-बलरामपुर मार्ग पर किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गयी। जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।

अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पांडेय ने गुरुवार को बताया कि महराजगंज तराई थाना क्षेत्र के मुड़ाडीह गांव के छह युवक और किशोर बुधवार की देर रात दुर्गा प्रतिमाओं का दर्शन करने के लिए अपनी-अपनी मोटरसाइकिलों से उतरौला की तरफ जा रहे थे। कांधभारी गांव के पास किसी अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार युवकों को टक्कर मार दी। इस हादसे में संजय कुमार वर्मा (23), गोलू (14), कल्लू (17), अंकित (17), अरविंद (22) और दिनेश (22) गंभीर रूप से घायल हो गए।

उधर, सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने सभी युवकों को अस्पताल पहुंचाया। जहां डाक्टरों ने संजय, गोलू, कल्लू और अंकित को डॉक्टरों को मृत घोषित कर दिया। जबकि अरविंद और दिनेश को गंभीर हालत के मद्देनजर लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया गया है। वहीं, पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई है।

बलिया में डंपर की टक्कर से स्कूटी सवार दो युवकों की मौत

उधर, बलिया जिले के बैरिया थाना क्षेत्र में दशहरा का मेला देखकर बुधवार दोपहर लौट रही स्कूटी सवार एक युवती और उसके मौसेरे भाई की सड़क हादसे में मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, बिहार के भोजपुर जिले के बड़ारहा थाना क्षेत्र का रहने वाला रितिक यादव (13) अपनी मौसेरी बहन निशा यादव (20) के साथ स्कूटी से दशहरा मेला देखकर लौट रहा था और बैरिया दलित बस्ती के समीप मांझी की ओर से आ रहे एक डंपर ने उन्हें टक्कर मार दी।

इस दुर्घटना में रितिक यादव की मौके पर ही मौत हो गई और निशा ने जिला अस्पताल में दम तोड़ा। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर चक्का जाम कर दिया। इसकी जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे।

