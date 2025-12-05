बाइक सवारों ने शीशा खटखटाकर रुकवाई कार, फिर..., हाईवे पर NRI महिला से हैरान करने वाली वारदात

संक्षेप: यूपी के आगरा में नेशनल हाइवे पर एक एनआरआई महिला के साथ हैरान करने वाली घटना हुई है। आगरा से दिल्ली फ्लाइट पकड़ने जा रही महिला की कार का शीशा बगल में आए बाइक सवारों ने खटखटाया और गाड़ी पंक्चर होने की बात कही। गाड़ी रुकी तो अचंभित कर दिया।

यूपी के आगरा में नेशनल हाइवे पर एक एनआरआई महिला के साथ हैरान करने वाली घटना हुई है। अमेरिका से आई महिला अपनी बेटी के साथ कार से दिल्ली जा रही थी। वहां से अमेरिका की फ्लाइट पकड़नी थी। झरना नाला (ट्रांसयमुना) के पास गुरुवार शाम महिला की कार के पास दो बाइक सवार आए को ड्राइवर वाला शीशा खटखटाकर कार रुकवाई। कार रुकते ही एक युवक उतरा और महिला के गोद में रखा बैग लेकर फरार हो गया। बैग में 4000 यूएस डॉलर (3.60 लाख) रुपय, कीमती सामान के साथ पासपोर्ट भी था। पासपोर्ट नहीं होने से महिला अमेरिका भी नहीं जा सकी हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

घटना शाम करीब साढ़े छह बजे की है। मूलत: गुलाब बाग, हाथरस निवासी कुमारी वर्मन कई साल से कैलिफोर्निया (अमेरिका) में बेटी के साथ रहती हैं। अमेरिका से पांच लोग शादी समारोह में जयपुर आए थे। 29 व 30 नवंबर को शादी में शामिल हुए। फिर आगरा आ गए। एमजी रोड स्थित एक होटल में रुके थे। शाम को तीन गाड़ियों से पांच लोग दिल्ली एयरपोर्ट जा रहे थे। वहां से शुक्रवार भोर में करीब 4:30 बजे की अमेरिका की फ्लाइट थी। कुमारी वर्मन के साथ बेटी कार में थी। दूसरी गाड़ियों में पुरुष थे।

महिला ने पुलिस को बताया कि उनकी कार पीछे चल रही थी। झरना नाले के पास एक बाइक कार के बराबर में आई। पीछे बैठे युवक ने ड्राइवर की साइड का शीशा खटखटाया। ड्राइवर जगवीर ने शीशा खोला तो उससे कहा कि गाड़ी का टायर पंक्चर है। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। बाहर निकलकर गाड़ी चेक करने लगा। इसी दौरान एक युवक ने कार का दरवाजा खोला और कुमारी वर्मन की गोद में पर्स उठाकर भाग गया। अचानक हुई घटना से वह हैरान रह गईं। महिला चीखती रह गईं। आगे गाड़ियों में चल रहे अपने परिचितों को फोन किया। वे वापस लौटकर आए गए।

वारदात की सूचना पर ट्रांसयमुना थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पहले पुलिस को लगा कि महज चार हजार रुपये की लूट हुई है। जब महिला ने बताया कि रुपये नहीं यूएस डॉलर हैं तो पुलिस को लगा मामला गंभीर है। कुमारी वर्मन के साथ आए अन्य चार लोग दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वह आगरा में ही रुक गईं। दूसरा पासपोर्ट जल्द नहीं मिला तो उन्हें आगरा में ही रुकना पड़ेगा। ऑन लाइन घरवालों से रुपये मंगाने पड़ेंगे। उनका पर्स तो बदमाश लूट ले गया। कार्ड भी उसी में रखे हुए थे।

टिकट के रुपये भी वापस नहीं मिलेंगे रात को दिल्ली एयरपोर्ट से अमेरिका की फ्लाइट थी। बदमाश पासपोर्ट भी लूटकर ले गए। इसके कारण महिला अमेरिका नहीं जा सकीं। इस संबंध में उनके रिश्तेदार ने बताया कि आखिरी समय पर टिकट रद्द नहीं हो सकती। इसके कारण जितने रुपये की टिकट थी वह रकम भी डूब गई। वहीं वह अमेरिका भी नहीं जा पाईं।

ताजगंज की हैं गाड़ियां महिला ने बताया कि उन्होंने करीब 5:30 बजे ताजगंज स्थित आदर्श ट्रेवल्स से दिल्ली के लिए तीन गाड़िया की थीं। उनके साथ उनकी बेटी व गाड़ी पर आया ड्राइवर जगवीर था। पुलिस चालक से पूछताछ कर रही है। वहीं महिला के लूटे मोबाइल की अंतिम लोकेशन मंडी समिति के पास मिली है।