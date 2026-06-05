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8 किलोमीटर तक बाइक सवार छात्रा से करता रहा अश्लील बातें, फिर सूनसान जगह पर...

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी की राजधानी लखनऊ में एक छात्रा छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। छात्रा के साथ 8 किलोमीटर तक बाइक सवार अश्लील बातें करता रहा है। इसके बाद सूनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ शर्मनाक हरकत की।

8 किलोमीटर तक बाइक सवार छात्रा से करता रहा अश्लील बातें, फिर सूनसान जगह पर...

यूपी के लखनऊ में निगोहां के एक गांव में रहने वाली छात्रा को लिफ्ट देकर मंगलवार को बाइक सवार युवक रास्ते भर अश्लील बातें करता रहा। मोहनलालगंज क्षेत्र में छात्रा को सूनसान जगह पर ले जाकर छेड़छाड़ शुरु कर दी। छात्रा ने विरोध किया तो आरोपी मोहनलालगंज कस्बे में छात्रा को छोड़कर भाग निकला। छात्रा परिजनों के साथ आरोपी की दुकान पहुंची और आरोपी की पिटाई कर दी। निगोहां पुलिस ने छात्रा के परिजनों के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज कर लिया वहीं छात्रा ने मोहनलालगंज कोतवाली में छेड़छाड़ की तहरीर दी फिलहाल पुलिस मामला संदिग्ध मान रही है।

कुसमौरा निवासिनी आईटीआई की छात्रा मंगलवार को कालेज जाने के लिए भाई के साथ मंगटइया गांव में ऑटो का इंतजार कर रही थी। तभी छात्रा के भाई का परिचित युवक बाइक से पहुंचा उसने मोहनलालगंज जाने की बात कह कर छात्रा को लिफ्ट दे दिया। छात्रा का आरोप है कि सिसेंडी पहुंचने के बाद बाइक सवार छात्रा से अश्लील बातें करने लगा। छात्रा ने उसकी बातों को नजर अंदाज कर दिया। आरोपी आठ किलोमीटर तक बाइक पर छात्रा से अश्लील बातें कर परेशान करता रहा। बाद में मोहनलालगंज के डेहवा गांव में सूनसान रास्ते पर ले जाकर छेड़छाड़ शुरु कर दी। छात्रा ने विरोध किया और पुलिस से शिकायत करने की बात कही तो आरोपी छात्रा को मोहनलालगंज कस्बे में छोड़कर भाग निकला।

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परिजनों ने आरोपी युवक की पिटाई

छात्रा वापस घर पहुंची और अपने भाई व पिता के साथ आरोपी की मोबाइल की दुकान पहुंच गई और युवक की जमकर पिटाई कर दी। मामले का वीडियो(हिन्दुस्तान अखबार वायरल वीडियों की पुष्टि नही करता है) सोशल मीडिया में वायरल हो गया। जिसके बाद निगोहां पुलिस ने छात्रा के परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।

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छात्रा के आरोपों की हो रही जांच

छात्रा ने बताया कि तीन बार उसे बयान के लिए मोहनलालगंज कोतवाली बुलाया जा चुका है लेकिन उसका मुकदमा दर्ज नही किया गया। वहीं पुलिस पूरे मामले को संदिग्ध मान रही है। प्रभारी इंस्पेक्टर ने बताया मामला संदिग्ध लग रहा है। छात्रा ने डेहवा में जिस जगह छेड़छाड़ की बात बताई वहां से छात्रा फिर उसी युवक के साथ बाइक पर बैठकर दो किलोमीटर दूर कस्बे तक क्यों आई? प्रभारी इंस्पेक्टर ने बताया कि वीडियों में छात्रा रॉड से हमला करते हुए दिख रही है। जिसके बाद निगोहां थाने में मुकदमा दर्ज हो गया उसी के लिए दबाब बनाने के लिए मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल छात्रा के आरोपों की जांच की जा रही है।

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Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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