Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, बदायूंThu, 25 Sep 2025 02:27 PM
भतीजे के साथ पट्टी कराने जा रहे बाइक सवार को कार ने मारी टक्कर, दपंति की मौत

यूपी के बदायूं में अज्ञात कार की टक्कर से बाइक सवार दंपति की मौत हो गई। हादसे में भतीजा घायल हो गया। घायल को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करायाा शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। हादसा सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के शेखुपुर चीनी मिल के पास गुरुवार दोपहर हुआ। दरअसल, बिनावर थाना क्षेत्र के अहिरवारा गांव निवासी पप्पू अपनी पत्नी जासमा को लेकर भतीजे यूसुफ के साथ कादरचौक थाना क्षेत्र के मिडौली गांव में हाथ पर पट्टी कराने गए थे। पट्टी कराने के बाद वह वापस लौट रहे थे। बाइक यूसुफ चला रहा था। जैसे ही वे शेखुपुर चीनी मिल के पास पहुंचे, वैसे ही तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। इसमें पप्पू और उनकी पत्नी जासमा की मौत हो गई, जबकि भतीजा यूसुफ घायल हो गया। उधर, हादसे के बाद कार चालक कार लेकर मौके से फरार हो गया।

फिलहाल पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजकर पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस कार की तलाश के लिए जगह-जगह लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। वहीं दंपति की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस का कहना है कि परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जल्द ही कार को तलाश कर कार्रवाई की जाएगी।

