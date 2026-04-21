सीतापुर में हाईवे किनारे खड़े कंटेनर में घुसी बाइक, दो युवकों की मौत
सीतापुर में नेशनल हाईवे पर मंगलवार की सुबह मनवा के समीप बाइक सवार दो युवक सड़क किनारे खड़े कंटेनर में पीछे से जा घुसे। हादसे में दोनों युवक की मौके पर ही मौत हो गई और उनकी बाइक के परखच्चे उड़ गए।
यूपी के सीतापुर में नेशनल हाईवे पर मंगलवार की सुबह मनवा के समीप बाइक सवार दो युवक सड़क किनारे खड़े कंटेनर में पीछे से जा घुसे। हादसे में दोनों युवक की मौके पर ही मौत हो गई और उनकी बाइक के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर दोनों युवकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
सिधौली कोतवाली क्षेत्र के सिंहपुर गांव निवासी सूरज (25) पुत्र सुशील और नंदराम (30) पुत्र डोढ़े सोमवार को लखनऊ गए थे। वहां से देर रात दोनों बाइक पर सवार होकर वापस अपने गांव सिंहपुर लौट रहे थे। जब यह लोग सीतापुर-लखनऊ हाईवे पर मनवा के आगे स्थित पेट्रोल पंप के करीब पहुंचे, तभी हाईवे किनारे खड़े एक कंटेनर में इनकी बाइक अनियंत्रित होकर जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सिर में गंभीर चोट लगने के कारण दोनों लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़े। बाइक के परखच्चे उड़ गए।
हादसे की सूचना मिलते ही एनएचआई की एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और आनन-फानन में दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिधौली ले जाया गया। जांच पड़ताल के बाद डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रशासन की सूचना पर पहुंची सिधौली कोतवाली पुलिस ने दोनों युवकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
मेरठ तेज रफ्तार कार ने रोडवेज बस में टकराई, तीन घायल
उधर, मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र के दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर मंगलवार दोपहर सौलाना गांव के सामने ओवरटेक के चक्कर में तेज रफ्तार कार नोएडा डिपो की रोडवेज बस में टकरा गई। हादसे में कार सवार तीन लोग घायल हो गए।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दिल्ली से हरिद्वार की ओर जा रही तेज रफ्तार कार ओवरटेक के दौरान अनियंत्रित हो कार बस में पीछे से जा भिड़ी। सूचना मिलते ही क्यूब हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और घायलों को हाईवे एम्बुलेंस के जरिए सुभारती अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे में कार सवार तीन लोग घायल हो गए, जबकि दो अन्य बाल-बाल बच गए। पुलिस के अनुसार, कार चालक गौतम मूल रूप से बिहार के दरभंगा का निवासी है।
वह अपने साथियों जयप्रकाश और सत्यम कुमार के साथ हरिद्वार घूमने जा रहा था। दूसरी ओर बस चालक सुधीर निवासी मुजफ्फरनगर, परिचालक भूपेंद्र निवासी गाजियाबाद के साथ मेरठ आ रहा था। हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। पुलिस ने क्रेन मंगवाकर क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाया और करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद यातायात को सुचारु कराया।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें