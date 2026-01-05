फ्लाईओवर की रेलिंग से टकराई तेज रफ्तार बाइक, नीचे गिरे बैंककर्मी की दर्दनाक मौत

संक्षेप: प्रतापगढ़ में ढाबे से खाना खआने के बाद अलग-अलग बाइक से लौट रहे चार दोस्तों में से एक की बाइक हाईवे की फ्लाईओवर से टकरा गई। इस दौरान बाइक रेलिंग में फंस गई। वहीं, बाइक सवार बैंककर्मी नीचे गिर गया। जिससे उसकी मौत हो गई।

यूपी के प्रतापगढ़ जिले की सीमा पर रायबरेली इलाके में स्थित ढाबे पर खाना खाने के बाद अलग-अलग बाइक से लौट रहे प्रयागराज के चार दोस्तों में एक की बाइक हाईवे के फ्लाईओवर की रेलिंग से टकरा गई। बाइक रेलिंग में फंस गई। इस दौरान बैंक कैशियर की नीचे गिर गया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यहां तक कि उसका हेलमेट भी चकनाचूर हो गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

प्रयागराज धूमनगंज के राजरूपपुर निवासी एवं बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान के मैनेजर मिलन चटर्जी का 24 वर्षीय बेटा दीप चटर्जी प्रतापगढ़ की एक राष्ट्रीयकृत बैंक में कैशियर था। रविवार को अपने दोस्तों हर्ष साहू, इच्छित, हर्षित पांडेय के साथ अलग-अलग बाइक से निकले थे। जिले की सीमा पर रायबरेली इलाके में स्थित ढाबे पर खाना खाने के बाद रविवार दोपहर करीब तीन बजे कानपुर-वाराणसी हाईवे से प्रयागराज लौट रहे थे। हथिगवां थाना क्षेत्र के जहानाबाद गांव के सामने से हाईवे से नीचे उतरते समय रफ्तार तेज होने से दीप चटर्जी की बाइक अनियंत्रित होकर हाईवे के फ्लाईओवर की रेलिंग से टकराकर फंस गई। दीप नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका हेलमेट भी चकनाचूर हो गया। मौके पर पहुंचे एसओ सत्येंद्र सिंह ने आसपास के लोगों की मदद से उन्हें एम्बुलेंस से सीएचसी कुंडा भेजा। सीएचसी में उसे मृत घोषित कर दिया। दीप की मौत की खबर घर पहुंची तो परिजन मौके पर पहुंच गए।

जानकारी के मुताबिक रविवार होने के कारण चारों दोस्त रायबरेली जनपद के ऊंचाहार स्थित एक ढाबे पर खाना खाने गए थे। बाइक राइडिंग का शौक उन्हें 100 किलोमीटर से अधिक दूर रायबरेली के ढाबे पर ले गया। चर्चा के अनुसार, चारों युवकों ने महंगी बाइक से राइडिंग के साथ ही रील बनाने के लिए हेलमेट में कैमरा भी लगवा रखा था। एसओ सत्येन्द्र सिंह ने बातया कि चारों दोस्त लखनऊ की ओर से प्रयागराज की ओर जा रहे थे। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार्रवाई की जा रही है।