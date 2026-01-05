Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsBike hits flyover railing bank employee falls to his death
फ्लाईओवर की रेलिंग से टकराई तेज रफ्तार बाइक, नीचे गिरे बैंककर्मी की दर्दनाक मौत

फ्लाईओवर की रेलिंग से टकराई तेज रफ्तार बाइक, नीचे गिरे बैंककर्मी की दर्दनाक मौत

संक्षेप:

प्रतापगढ़ में ढाबे से खाना खआने के बाद अलग-अलग बाइक से लौट रहे चार दोस्तों में से एक की बाइक हाईवे की फ्लाईओवर से टकरा गई। इस दौरान बाइक रेलिंग में फंस गई। वहीं, बाइक सवार बैंककर्मी नीचे गिर गया। जिससे उसकी मौत हो गई। 

Jan 05, 2026 08:59 am ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, प्रतापगढ़
share Share
Follow Us on

यूपी के प्रतापगढ़ जिले की सीमा पर रायबरेली इलाके में स्थित ढाबे पर खाना खाने के बाद अलग-अलग बाइक से लौट रहे प्रयागराज के चार दोस्तों में एक की बाइक हाईवे के फ्लाईओवर की रेलिंग से टकरा गई। बाइक रेलिंग में फंस गई। इस दौरान बैंक कैशियर की नीचे गिर गया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यहां तक कि उसका हेलमेट भी चकनाचूर हो गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

प्रयागराज धूमनगंज के राजरूपपुर निवासी एवं बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान के मैनेजर मिलन चटर्जी का 24 वर्षीय बेटा दीप चटर्जी प्रतापगढ़ की एक राष्ट्रीयकृत बैंक में कैशियर था। रविवार को अपने दोस्तों हर्ष साहू, इच्छित, हर्षित पांडेय के साथ अलग-अलग बाइक से निकले थे। जिले की सीमा पर रायबरेली इलाके में स्थित ढाबे पर खाना खाने के बाद रविवार दोपहर करीब तीन बजे कानपुर-वाराणसी हाईवे से प्रयागराज लौट रहे थे। हथिगवां थाना क्षेत्र के जहानाबाद गांव के सामने से हाईवे से नीचे उतरते समय रफ्तार तेज होने से दीप चटर्जी की बाइक अनियंत्रित होकर हाईवे के फ्लाईओवर की रेलिंग से टकराकर फंस गई। दीप नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका हेलमेट भी चकनाचूर हो गया। मौके पर पहुंचे एसओ सत्येंद्र सिंह ने आसपास के लोगों की मदद से उन्हें एम्बुलेंस से सीएचसी कुंडा भेजा। सीएचसी में उसे मृत घोषित कर दिया। दीप की मौत की खबर घर पहुंची तो परिजन मौके पर पहुंच गए।

ये भी पढ़ें:4 लाख की सुपारी देकर बड़े भाई को मरवाया, हाफ एनकाउंटर के बाद दो किलर गिरफ्तार

जानकारी के मुताबिक रविवार होने के कारण चारों दोस्त रायबरेली जनपद के ऊंचाहार स्थित एक ढाबे पर खाना खाने गए थे। बाइक राइडिंग का शौक उन्हें 100 किलोमीटर से अधिक दूर रायबरेली के ढाबे पर ले गया। चर्चा के अनुसार, चारों युवकों ने महंगी बाइक से राइडिंग के साथ ही रील बनाने के लिए हेलमेट में कैमरा भी लगवा रखा था। एसओ सत्येन्द्र सिंह ने बातया कि चारों दोस्त लखनऊ की ओर से प्रयागराज की ओर जा रहे थे। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार्रवाई की जा रही है।

नए साल पर ली थी साढ़े तीन लाख की बाइक

बैंककर्मी ने नए साल पर तीन दिन पहले ही साढ़े तीन लाख रुपये की बाइक खरीदी थी। अभी बाइक पर नंबर भी नहीं पड़ा था। बाइक लेकर लंबी राइडिंग पर निकलने के बाद हादसे में उसकी मौत ने पूरे परिवार को झकझोर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाइक की रफ्तार बहुत अधिक थी। फ्लाईओवर के ऊपर लगा लोहे का एंगल टक्कर के बाद टूटकर युवक के साथ ही नीचे गिर गया।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Pratapgarh Up News Prayagraj अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |