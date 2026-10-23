पुल पर बेकाबू बाइक, मामा- भांजे की 50 फीट नीचे गिरने से मौत; मुरादाबाद में दर्दनाक हादसा

मुरादाबाद के बिलारी क्षेत्र में ढकिया नरू रेलवे ओवरब्रिज पर गुरुवार देर रात बाइक हादसे में दो युवकों की मौत हो गई। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक बेकाबू होकर रेलिंग से टकराई। दोनों युवक करीब 50 फुट नीचे गिर गए। हादसे से परिवारों में कोहराम मच गया।

बिलारी/मुरादाबाद, हिटी: शहर के बिलारी थाना क्षेत्र के गांव ढकिया नरू स्थित रेलवे ओवरब्रिज से गुरुवार देर रात दो युवक नीचे गिर गए। हादसे में दोनों की मौत हो गई। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक बेकाबू होकर पुल की साइडर से टकरा गई। बाइक सवार दोनों युवक पुल से करीब 50 फुट नीचे गिरे और उनकी मौत हो गई। सोनकपुर निवासी युवक और रामपुर के शाहबाद निवासी उसके मामा की मौत से परिवार में कोहराम मच गया।

सोकनपुर थाना क्षेत्र के गांव माठी अभनपुर नरौली निवासी विष्णु (20) बिलारी में सिलाई का काम करता था। परिजनों ने बताया कि गुरुवार को विष्णु रामपुर के शाहबाद थाना के गांव भोर्गी जद्दी निवासी मनमोहन(28) को साथ लेकर बिलारी के राजा का सहसपुर में लगे मेले में गया था। गुरुवार देर रात करीब 11 बजे दोनों बाइक से गांव माठी अभनपुर नरौली लौट रहे थे। बिलारी-सिरसी रोड पर गांव ढकियानरू में रेलवे ओवरब्रिज(आरओबी) पर चढ़े थे कि तभी किसी बाइक की टक्कर से बाइक बेकाबू होकर पुल की साइड से टकरा गई। इससे बाइक पर सवार दोनों युवक उछलकर रेलिंग तोड़ते हुए करीब 50 फुट नीचे गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। क्षतिग्रस्त बाइक पुल पर ही पड़ी रही।