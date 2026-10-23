पुल पर बेकाबू बाइक, मामा- भांजे की 50 फीट नीचे गिरने से मौत; मुरादाबाद में दर्दनाक हादसा
मुरादाबाद के बिलारी क्षेत्र में ढकिया नरू रेलवे ओवरब्रिज पर गुरुवार देर रात बाइक हादसे में दो युवकों की मौत हो गई। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक बेकाबू होकर रेलिंग से टकराई। दोनों युवक करीब 50 फुट नीचे गिर गए। हादसे से परिवारों में कोहराम मच गया।
बिलारी/मुरादाबाद, हिटी: शहर के बिलारी थाना क्षेत्र के गांव ढकिया नरू स्थित रेलवे ओवरब्रिज से गुरुवार देर रात दो युवक नीचे गिर गए। हादसे में दोनों की मौत हो गई। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक बेकाबू होकर पुल की साइडर से टकरा गई। बाइक सवार दोनों युवक पुल से करीब 50 फुट नीचे गिरे और उनकी मौत हो गई। सोनकपुर निवासी युवक और रामपुर के शाहबाद निवासी उसके मामा की मौत से परिवार में कोहराम मच गया।
सोकनपुर थाना क्षेत्र के गांव माठी अभनपुर नरौली निवासी विष्णु (20) बिलारी में सिलाई का काम करता था। परिजनों ने बताया कि गुरुवार को विष्णु रामपुर के शाहबाद थाना के गांव भोर्गी जद्दी निवासी मनमोहन(28) को साथ लेकर बिलारी के राजा का सहसपुर में लगे मेले में गया था। गुरुवार देर रात करीब 11 बजे दोनों बाइक से गांव माठी अभनपुर नरौली लौट रहे थे। बिलारी-सिरसी रोड पर गांव ढकियानरू में रेलवे ओवरब्रिज(आरओबी) पर चढ़े थे कि तभी किसी बाइक की टक्कर से बाइक बेकाबू होकर पुल की साइड से टकरा गई। इससे बाइक पर सवार दोनों युवक उछलकर रेलिंग तोड़ते हुए करीब 50 फुट नीचे गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। क्षतिग्रस्त बाइक पुल पर ही पड़ी रही।
राहगीरों की सूचना पाकर मौके पर पहुंची बिलारी पुलिस ने आनन-फानन में दोनों घायलों को पहले बिलारी सीएचसी फिर वहां से जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने देखते ही दोनों को मृत घोषित कर दिया। दोनों युवकों की मौत के बाद से परिवार में कोहराम मच गया। विष्णु चार भाइयों में सबसे बड़ा था। मामा भूरे ने बताया कि उसकी 11 दिसंबर को शादी होनी थी। इस संबंध में एसएचओ बिलारी उदय प्रताप सिंह ने बताया कि बिलारी-सिरसी रोड स्थित आरओबी पर गुरुवार रात बाइक बेकाबू होकर पुल की साइडर से टकराई थी। हादसे में दो युवकों की मौत हुई है। शुक्रवार को दोनों का पोस्टमार्टम कराके शव परिजनों को सौंप दिया। एसएचओ ने बताया कि इस मामले में किसी ने कोई तहरीर नहीं दी है।