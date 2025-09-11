Bike collided head on with car in Pilibhit three people including mother and son died बेटी के गम से लौट रही थी महिला, कार से आमने-सामने टकराई बाइक, मां-बेटे समेत तीन की मौत, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsBike collided head on with car in Pilibhit three people including mother and son died

बेटी के गम से लौट रही थी महिला, कार से आमने-सामने टकराई बाइक, मां-बेटे समेत तीन की मौत

पीलीभीत में बेटी की संतान होने के बाद हुई मौत पर दुख जताने के बाद लौट रही महिला,उसके पुत्र व नाती की सड़क हादसे में मौत हो गई हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और वाहनों का सड़क से हटवाया। साथ ही शव को कब्जे में लिया। 

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, पीलीभीतThu, 11 Sep 2025 05:04 PM
share Share
Follow Us on
बेटी के गम से लौट रही थी महिला, कार से आमने-सामने टकराई बाइक, मां-बेटे समेत तीन की मौत

यूपी के पीलीभीत से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां बेटी की संतान होने के बाद हुई मौत पर दुख जताने के बाद लौट रही महिला और उसके पुत्र व नाती की सड़क हादसे में मौत हो गई। शाम करीब चार बजे हुए हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और वाहनों का सड़क से हटवाया। साथ ही शव को कब्जे में लिया। परिजनों को पुलिस ने जानकारी दे दी है।

गुरुवार को शाहजहांपुर के पुवायां के रहने वाले विजय बहादुर की पत्नी सुशीला देवी और उनका बेटा प्रवीन कुमार व 11 वर्षीय यश उर्फ पिंकू बाइक से पुवायां की तरफ लौट रहे थे। रास्ते में वीरसिंहपुर के पास यूपी 16 नंबर की कार से बाइक आमने-सामने टकरा गई। मौके पर ही मां बेटे और नाती की मौत हो गई। जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को एक किनारे कर वाहनों को भी हटवाया गया। इस बीच का सवार मौके से फरार हो गए। पुलिस ने शव की जैसे-तैसे शिनाख्त की और पुवायां में परिजनों को जानकारी दी है।

ये भी पढ़ें:बीवी के रील बनाने पर भड़का पति, कुल्हाड़ी से काटकर की हत्या, बेटी पर भी किया वार

अनहोनी यूं हो गई

सुशीला देवी अपनी बेटी के घर बीसलपुर के गुलडिया राधे में आई थी। बताया गया है कि सुशीला की बेटी के पिछले दिनों संतान हुई थी। इसके बाद संतान की मौत हो गई थी। तब से उनकी बेटी गुमसुम रहती है। इसके बाद सुशाला अपने बेटे और नाती के साथ बेटी से मिलने आई थी और वापस घर लौट रही थीं तभी हादसा हो गया।

Pilibhit News Pilibhit Latest News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |