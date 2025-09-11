बेटी के गम से लौट रही थी महिला, कार से आमने-सामने टकराई बाइक, मां-बेटे समेत तीन की मौत

पीलीभीत में बेटी की संतान होने के बाद हुई मौत पर दुख जताने के बाद लौट रही महिला,उसके पुत्र व नाती की सड़क हादसे में मौत हो गई हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और वाहनों का सड़क से हटवाया। साथ ही शव को कब्जे में लिया।

यूपी के पीलीभीत से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां बेटी की संतान होने के बाद हुई मौत पर दुख जताने के बाद लौट रही महिला और उसके पुत्र व नाती की सड़क हादसे में मौत हो गई। शाम करीब चार बजे हुए हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और वाहनों का सड़क से हटवाया। साथ ही शव को कब्जे में लिया। परिजनों को पुलिस ने जानकारी दे दी है।

गुरुवार को शाहजहांपुर के पुवायां के रहने वाले विजय बहादुर की पत्नी सुशीला देवी और उनका बेटा प्रवीन कुमार व 11 वर्षीय यश उर्फ पिंकू बाइक से पुवायां की तरफ लौट रहे थे। रास्ते में वीरसिंहपुर के पास यूपी 16 नंबर की कार से बाइक आमने-सामने टकरा गई। मौके पर ही मां बेटे और नाती की मौत हो गई। जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को एक किनारे कर वाहनों को भी हटवाया गया। इस बीच का सवार मौके से फरार हो गए। पुलिस ने शव की जैसे-तैसे शिनाख्त की और पुवायां में परिजनों को जानकारी दी है।