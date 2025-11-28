Hindustan Hindi News
पंचायत चुनाव से पहले वर्चस्व की जंग? प्रधान के सिर में गोली मार बाइक सवार बदमाश फरार

पंचायत चुनाव से पहले वर्चस्व की जंग? प्रधान के सिर में गोली मार बाइक सवार बदमाश फरार

संक्षेप:

शाहजहांपुर के मिर्जापुर के जरियापुर गांव के प्रधान को सिर में गोली मारी गई। घटना के समय वह अपनी दुकान के सामने सड़क पर मौजूद थे। इसी दौरान बाइक से पहुंचे दो बदमाशों ने तमंचा निकाला और प्रधान देवेंद्र पर गोली चला दी। गोली देवेंद्र के सिर के पिछले हिस्से में लगी।

Fri, 28 Nov 2025 10:17 AMAjay Singh संवाददाता, शाहजहांपुर
यूपी के शाहजहांपुर में एक प्रधान के सिर में गोली मारकर बाइक सवार दो बदमाश मौके से फरार हो गए। सरेआम हुई इस वारदात से शाहजहांपुर में हड़कंप मच गया है। गोली से घायल प्रधान को तत्काल शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज ले जाया गया जहां से डॉक्टरों ने उन्हें बरेली हॉयर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। परिवारीजनों के मुताबिक प्रधान की हालत गंभीर बनी हुई है। इस घटना को आने वाले पंचायत चुनाव से पहले वर्चस्व की जंग से जोड़कर देखा जा रहा है।

घटना गुरुवार की रात करीब 10 बजे हुई। शाहजहांपुर के मिर्जापुर के जरियापुर गांव के प्रधान को सिर में गोली मारी गई। घटना के समय वह अपनी दुकान के सामने सड़क पर मौजूद थे। मिली जानकारी के अनुसार इसी दौरान बाइक से पहुंचे दो बदमाशों ने तमंचा निकाला और प्रधान देवेंद्र पर गोली चला दी। गोली देवेंद्र के सिर के पिछले हिस्से में लगी। गोली की आवाज सुनकर ग्रामीण दौड़कर मौके पर पहुंचे। लोग, घायल प्रधान को सीएचसी जरियनपुर ले गए। इस दौरान ग्रामीणों में से किसी ने पुलिस को घटना की सूचना दी। उधर, सीएचसी के डॉक्टरों ने प्रधान को हॉयर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायल प्रधान को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया।

परिवारीजनों के मुताबिक जिला अस्पताल में भी प्रधान देवेंद्र की हालत गंभीर बनी हुई थी। इसके बाद उन्हें बेहतर उपचार के लिए बरेली के राममूर्ति हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। गोली मारे जाने की वजह का अभी खुलासा नहीं हुआ है। उधर गांव में इस वारदात को पंचायत चुनाव से पहले वर्चस्व की जंग से जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से बदमाशों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिशों में जुटी है। घटना की गहराई से पड़ताल की जा रही है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
