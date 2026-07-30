Bijnor News: भाषण प्रतियोगिता: नशे से दूर रहें युवा, स्वस्थ जीवनशैली अपनाएं
Bijnor News: साहू जैन महाविद्यालय, नजीबाबाद में 'नशा मुक्त भारत- स्वस्थ युवा, सशक्त राष्ट्र' विषय पर भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में युवाओं को नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के महत्व पर जोर दिया गया। रितिका, तराना और फ्रांजली क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहीं।
Bijnor News: साहू जैन महाविद्यालय, नजीबाबाद में नशा मुक्ति अभियान के तहत नशा मुक्त भारत- स्वस्थ युवा, सशक्त राष्ट्र विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों ने युवाओं से नशे से दूर रहने, स्वस्थ जीवनशैली अपनाने तथा समाज में जन-जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। गुरुवार को साहू जैन कालेज में डॉ. सरोज बाई, डॉ. नवीन द्विवेदी व डॉ. मोनिका सागर के निर्देशन में नशा मुक्त भारत- स्वस्थ युवा, सशक्त राष्ट्र विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने युवाओं से नशे से दूर रहने, स्वस्थ जीवनशैली अपनाने तथा समाज में जन-जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। प्रतियोगिता में रितिका, तराना तथा फ्रांजली ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त किया।प्राचार्य
प्रो. बी.एस. तोमर व डॉ. नवीन द्विवेदी ने विद्यार्थियों को नशा मुक्ति के प्रति जागरूक किया तथा प्रतिदिन योग करने के लिए प्रेरित किया।कार्यक्रम समन्वयक डॉ. सरोज बाई ने प्रतिभागियों के आत्मविश्वास, अभिव्यक्ति कौशल एवं विषय की समझ की सराहना की। इस अवसर पर महाविद्यालय से सम्मानित शिक्षकगण प्रो. गौतम बनर्जी, प्रो. मनीष कुमार गुप्ता, प्रो. परमिल, प्रो. नीलम बलियान, प्राे. अरुण देव जायसवाल, डॉ. दीपक त्रिपाठी, डॉ. मनोज कुमार, डॉ. राशी दीक्षित आदि उपस्थित रहे।
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