Bijnor News: शिवरात्रि पर 121 लीटर गंगाजल लाए लवी विश्नोई का भव्य स्वागत
Bijnor News: महाशिवरात्रि के दिन हरिद्वार से 121 लीटर गंगाजल लेकर आने वाले युवा लवी विश्नोई का नगर में भव्य स्वागत किया गया। लवी ने अपने परिवार के साथ मुक्तेश्वरनाथ मंदिर में जलाभिषेक कर भगवान शिव से क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। नगर के शिवभक्तों ने उनकी आस्था की सराहना की।
Bijnor News: महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हरिद्वार से 121 लीटर पवित्र गंगाजल लेकर आए युवा लवी विश्नोई का मंगलवार को नगर में भव्य स्वागत किया गया। लवी ने परिवार सहित प्राचीन सिद्धपीठ बड़ा मंदिर मुक्तेश्वरनाथ में शिवलिंग पर जलाभिषेक कर पुण्य अर्जित किया।विश्नोई सराय निवासी नगर पालिका सभासद बृजमोहन विश्नोई उर्फ बल्ली के पुत्र लवी विश्नोई चार दिन पहले अपने साथियों के साथ हरिद्वार रवाना हुए थे। लवी प्रत्येक वर्ष कलश कांवड़ में 121 लीटर गंगाजल लाकर बड़ा मंदिर में स्थित स्वयंभू शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। मंगलवार सुबह लवी विश्नोई अपने साथियों के साथ 121 लीटर गंगाजल लेकर नगीना पहुंचे। नगीना-रायपुर-बढ़ापुर तिराहे स्थित सिद्धार्थ पेट्रोल पंप पर नगर के शिवभक्तों और विश्नोई समाज के लोगों ने फूल-मालाओं और ‘बोल बम’ के जयकारों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया।स्वागत
के बाद लवी विश्नोई ने परिवार के साथ बड़ा मंदिर मुक्तेश्वरनाथ पहुंचकर शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित किया और भगवान शिव से क्षेत्र की खुशहाली की कामना की।इस अवसर पर उनके पिता सभासद बृजमोहन विश्नोई उर्फ बल्ली, भाजपा नेता लवी विश्नोई, अरुण शर्मा सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। शिवभक्तों ने लवी की आस्था और सेवा भाव की सराहना की।
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