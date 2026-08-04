Bijnor News: चारा काट रहे युवक को सांप ने डसा
Bijnor News: अफजलगढ़। खेत में चारा काटने के दौरान युवक को सांप ने डस लिया। पीड़ित का सीएचसी में उपचार किया जा रहा है।अफजलगढ़। खेत में चारा काटने के दौरान युवक को स
Bijnor News: खेत में चारा काटने के दौरान युवक को सांप ने डस लिया। पीड़ित का सीएचसी में उपचार किया जा रहा है। गांव माधोवाला टांडा निवासी जगदीश सिंह का पुत्र टिकेंद्र कुमार पशुओं के लिए चारा लेने गया था। टिकेंद्र मीरापुर निवासी रजनीश के खेत में चारा काट रहा था। इसी दौरान सांप ने हाथ की उंगली में डस लिया। शोर-शराबा करने पर आसपास खेतों में काम कर रहे लोग घटना स्थल पर इकट्ठा हो गए तथा पीड़ित के परिजनों को इस बाबत जानकारी। मौके पर पंहुचे परिजनों ने उसको अफजलगढ़ सीएचसी में भर्ती कराया। पीड़ित का सीएचसी में उपचार किया जा रहा है।
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