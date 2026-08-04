Bijnor News: खाली प्लॉट में मिला युवक का शव, मचा हड़कंप

Bijnor News: थाना क्षेत्र के सहसपुर कस्बे के मोहल्ला सराय कलां में एक खाली प्लॉट में 25 वर्षीय युवक का शव मिला है। पुलिस प्रारंभिक जांच में इसे नशे से मृत्यु का कारण मान रही है। मृतक की पहचान शहनाबाज के रूप में हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वास्तविक कारणों का पता चलेगा।

Bijnor News: थाना क्षेत्र के सहसपुर कस्बे के मोहल्ला सराय कलां स्थित एक खाली प्लॉट में मंगलवार सुबह 25 वर्षीय युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची तथा घटनास्थल का निरीक्षण किया। शव के पास से नशे में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन मिलने के बाद पुलिस प्रथम दृष्टया अत्यधिक नशे को मौत का संभावित कारण मान रही है, हालांकि वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

घटना की जानकारी जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह डायल-112 पर सूचना मिली कि मोहल्ला सराय कलां निवासी दिलशाद के खाली प्लॉट में एक युवक मृत अवस्था में पड़ा है। सूचना पर चौकी प्रभारी यशदेव शर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मृतक की पहचान मोहल्ला शेखान निवासी 25 वर्षीय शहनाबाज पुत्र जाहिद के रूप में हुई।

पुलिस की कार्रवाई पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भेज दिया। घटनास्थल से मिले साक्ष्यों को भी जांच के लिए सुरक्षित कर लिया गया है। धामपुर के पुलिस क्षेत्राधिकारी अंजनी कुमार ने बताया कि सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची थी। परिजनों ने पुलिस को बताया कि शहनाबाज नशे का आदी था और सोमवार शाम घर से निकला था, जिसके बाद मंगलवार सुबह उसका शव मिला। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद मृत्यु के सही कारणों के आधार पर अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाएगी।