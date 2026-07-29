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Bijnor News: विश्व बाघ दिवस: स्थानीय लोग ही बाघों के असली रक्षक: अंकिता किशोर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: 29 जुलाई को अमानगढ़ टाइगर रिजर्व स्थित ग्राम केहरीपुर में विश्व बाघ दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्रीय वन अधिकारी अंकिता किशोर ने की। इस वर्ष की थीम 'बाघों के संरक्षण में स्थानीय और आदिवासी लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका को समझना' थी। बच्चों ने चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया और सभी ने बाघ संरक्षण के लिए संकल्प लिया।

Bijnor News: विश्व बाघ दिवस: स्थानीय लोग ही बाघों के असली रक्षक: अंकिता किशोर

Bijnor News: अमानगढ़ टाइगर रिजर्व की अमानगढ़ रेंज स्थित ग्राम केहरीपुर जंगल के क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय परिसर में 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्रीय वन अधिकारी अंकिता किशोर ने की।

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इस वर्ष की थीम

इस वर्ष विश्व बाघ दिवस की थीम "बाघों के संरक्षण में स्थानीय और आदिवासी लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका को समझना" रखी गई थी। इस अवसर पर उप क्षेत्रीय वन अधिकारी श्यामलाल, वन दरोगा फूल सिंह, रवि, बाकर रजा, मजरुल हसन सहित रेंज स्टाफ, खालसा मार्डन पब्लिक स्कूल, केहरीपुर के छात्र-छात्राएं, अध्यापक, ईडीसी अध्यक्ष जसराज सिंह, ग्राम प्रधान उर्मिला देवी और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर धर्मेंद्र कुमार उपस्थित रहे।

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संरक्षण के उद्देश्यों पर चर्चा

क्षेत्रीय वन अधिकारी अंकिता किशोर ने प्रोजेक्ट टाइगर के उद्देश्यों, बाघों के प्राकृतिक आवास के संरक्षण, मानव-वन्यजीव सहअस्तित्व और जैव विविधता के महत्व पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जंगल के आसपास रहने वाले स्थानीय और आदिवासी समुदायों के सहयोग के बिना बाघों का संरक्षण संभव नहीं है। अंकिता किशोर ने कहा कि जन सहभागिता से ही बाघों का संरक्षण संभव है। उन्होंने सभी उपस्थित लोगों को वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूक रहने और सक्रिय सहयोग देने का संदेश दिया।

चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन

इस अवसर पर स्कूली बच्चों के लिए एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बच्चों ने "बाघ संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण" विषय पर सुंदर चित्र बनाए। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने बाघ एवं वन्यजीव संरक्षण के लिए सक्रिय सहयोग देने और प्रोजेक्ट टाइगर के उद्देश्यों को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया।

सामान्य प्रश्न

विश्व बाघ दिवस कब मनाया गया?
विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया गया।
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