Bijnor News: पुरानी दीवार तोड़ते गिरा लिंटर, मलबे में दबा मजदूर गंभीर घायल
Bijnor News: नगीना क्षेत्र के मोहल्ला पटेरी में एक वृद्ध मजदूर अख्तर कुरैशी, जब वह पुरानी दीवार को तोड़ रहा था, तभी अचानक लिंटर गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे मलबे से निकाला और उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए बिजनौर अस्पताल रेफर कर दिया गया।
Bijnor News: नगीना क्षेत्र के मोहल्ला पटेरी में शुक्रवार शाम मकान की पुरानी दीवार तोड़ते समय अचानक लिंटर गिर जाने से एक वृद्ध मजदूर मलबे में दबकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना शाम करीब 4 बजे की है। पटेरी निवासी अख्तर कुरैशी (60) पुत्र घसीटा मोहल्ले में ही शकील के मकान की पुरानी दीवार तोड़ रहा था। इसी दौरान मकान का लिंटर अचानक धड़ाम से नीचे आ गिरा और अख्तर उसके नीचे दब गया।चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़े और कड़ी मशक्कत के बाद मलबा हटाकर घायल अख्तर को बाहर निकाला। परिजन तुरंत उसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नगीना ले गए।सीएचसी
में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए अख्तर को जिला अस्पताल बिजनौर रेफर कर दिया है।अख्तर मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करता है। हादसे की सूचना पर परिजनों में शोक की लहर है।
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