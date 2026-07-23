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Bijnor News: 25 जुलाई को जनसुनवाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: बिजनौर, संवाददाता। अधिकारी ने बताया कि अवनी सिंह सदस्य उ०प्र० राज्य महिला आयोग, लखनऊ द्वारा ब्लाक नूरपुर बिजनौर के परिसर में महिला जनसुनवाई एवं आंगन

Bijnor News: 25 जुलाई को जनसुनवाई

Bijnor News: जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि अवनी सिंह सदस्य उ०प्र० राज्य महिला आयोग, लखनऊ द्वारा ब्लाक नूरपुर बिजनौर के परिसर में महिला जनसुनवाई एवं आंगनवाड़ी कार्यक्रम 25 जुलाई को 11 बजे से प्रस्तावित है। महिला उत्पीड़न की रोकथाम एवं पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाए जाने को महिला जन सुनवाई की जाएगी। इसके उपरांत विकास खण्ड नूरपुर बिजनौर के ग्राम शिवाला खुर्द में चौपाल कार्यकम आयोजित किया जाएगा।

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