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Bijnor News: उधार लिए रुपये वापस मांगने पर महिला को दी धमकी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: -मई 2024 में ब्याज पर रकम लेकर देने का दावाशहर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर बकली निवासी महिला ने एक व्यक्ति और उसके परिजनों पर उधार लिए गए एक लाख 63 हजार

Bijnor News: उधार लिए रुपये वापस मांगने पर महिला को दी धमकी

Bijnor News: शहर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर बकली निवासी महिला ने एक व्यक्ति और उसके परिजनों पर उधार लिए गए एक लाख 63 हजार रुपये वापस नहीं करने और रकम मांगने पर गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। महिला की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।शहर कोतवाली के बकली निवासी नफीसा पत्नी तसलीम का आरोप है कि उसकी पहचान सुनारों वाली गली, कोतवाली देहात निवासी सैय्यद कम्बर अली से थी। कम्बर अली ने उससे दो लाख रुपये की जरूरत बताते हुए रकम देने को कहा। महिला ने आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए असमर्थता जताई।

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आरोप है कि इसके बाद कम्बर अली के पिता कासिम अली और भाई सालिम भी उसके पास पहुंचे और रकम की व्यवस्था कराने की बात कही। महिला का कहना है कि उसने ब्याज पर रुपये उधार लेकर मई 2024 में सैय्यद कम्बर अली को 1.03 लाख रुपये ऑनलाइन और 60 हजार रुपये नकद दिए थे। उसके अनुसार नकद रकम कम्बर अली के पिता और भाई की मौजूदगी में दी गई थी। आरोप है कि इसके बाद से रकम वापस नहीं की गई। महिला का कहना है कि वह कई बार फोन और व्यक्तिगत रूप से रकम वापस मांग चुकी है। आरोप है कि रकम मांगने पर उसके साथ गाली-गलौज की गई और पैसे देने से इनकार करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। महिला का कहना है कि रकम ब्याज पर लेने के कारण उस पर कर्ज बढ़ता जा रहा है और वह लगातार परेशान है। महिला का कहना है कि वह पहले भी पुलिस अधिकारियों को शिकायत दे चुकी है। उसके अनुसार नौ अक्टूबर 25 को भी प्रार्थना पत्र दिया गया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर कोतवाल अवनीत मान का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज हो गई है और विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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