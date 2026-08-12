Bijnor News: उधार लिए रुपये वापस मांगने पर महिला को दी धमकी
Bijnor News: -मई 2024 में ब्याज पर रकम लेकर देने का दावाशहर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर बकली निवासी महिला ने एक व्यक्ति और उसके परिजनों पर उधार लिए गए एक लाख 63 हजार
Bijnor News: शहर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर बकली निवासी महिला ने एक व्यक्ति और उसके परिजनों पर उधार लिए गए एक लाख 63 हजार रुपये वापस नहीं करने और रकम मांगने पर गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। महिला की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।शहर कोतवाली के बकली निवासी नफीसा पत्नी तसलीम का आरोप है कि उसकी पहचान सुनारों वाली गली, कोतवाली देहात निवासी सैय्यद कम्बर अली से थी। कम्बर अली ने उससे दो लाख रुपये की जरूरत बताते हुए रकम देने को कहा। महिला ने आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए असमर्थता जताई।
आरोप है कि इसके बाद कम्बर अली के पिता कासिम अली और भाई सालिम भी उसके पास पहुंचे और रकम की व्यवस्था कराने की बात कही। महिला का कहना है कि उसने ब्याज पर रुपये उधार लेकर मई 2024 में सैय्यद कम्बर अली को 1.03 लाख रुपये ऑनलाइन और 60 हजार रुपये नकद दिए थे। उसके अनुसार नकद रकम कम्बर अली के पिता और भाई की मौजूदगी में दी गई थी। आरोप है कि इसके बाद से रकम वापस नहीं की गई। महिला का कहना है कि वह कई बार फोन और व्यक्तिगत रूप से रकम वापस मांग चुकी है। आरोप है कि रकम मांगने पर उसके साथ गाली-गलौज की गई और पैसे देने से इनकार करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। महिला का कहना है कि रकम ब्याज पर लेने के कारण उस पर कर्ज बढ़ता जा रहा है और वह लगातार परेशान है। महिला का कहना है कि वह पहले भी पुलिस अधिकारियों को शिकायत दे चुकी है। उसके अनुसार नौ अक्टूबर 25 को भी प्रार्थना पत्र दिया गया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर कोतवाल अवनीत मान का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज हो गई है और विधिक कार्रवाई की जा रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।