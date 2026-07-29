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Bijnor News: पंचायतघर स्कूल की मंडी परिषद की सड़क है जलमग्न

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: रामपुररसूलपुर के गांव में जलभराव के कारण स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मंडी परिषद द्वारा अनापत्ति पत्र न मिलने के कारण सड़क का निर्माण ठप है। ग्राम प्रधान ने इस समस्या के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों से पत्र लिखा है।

Bijnor News: पंचायतघर स्कूल की मंडी परिषद की सड़क है जलमग्न

Bijnor News: विकास क्षेत्र के गांव रामपुररसूलपुर की मंडी परिषद द्वारा बनी सड़क पर जलभराव के कारण स्कूली बच्चों एवं ग्रमीणों को पानी से होकर गुजरने को मजबूर होना पड़ रहा है। मंडी परिषद द्वारा अनापत्ति पत्र न देने के कारण अन्य विभाग इस सड़क को नही बना रहे हैं। ग्राम पंचायत रामपुर रसूलपुर के प्रधान अरुण कुमार ने राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद मुरादाबाद के उपनिदेशक निर्माण को पत्र लिखकर इस सड़क से ग्रमीणों की परेशानी से अवगत कराते हुए अनापत्ति पत्र देने की अपील की है। ग्रामप्रधान अरुण कुमार ने कहा है मंडी परिषद की इस औरंगाबाद सिकंदरपुर जाने वाली रोड किनारे ही पंचायतघर, प्राथमिक स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्र है।

धर्मपाल के घर से पंचायतघर तक कीचड़ व जलभराव के कारण स्कूली बच्चों, आंगनबाड़ी लाभार्थियों व ग्रमीणों को पानी कीचड़ से निकलने को मजबूर होना पड़ता है। लोनिवि के क्षेत्रीय अवर अभियंता अनिल कुमार व क्षेत्रीय विधायक स्वामी ओमवेश ने भी मंडी समिति के अनापत्ति पत्र के बिना सड़क बनवाने में असमर्थता व्यक्त की है।

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