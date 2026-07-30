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Bijnor News: गंगा का जलस्तर बनने से ग्रामीणों के घरों में घुसा पानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: पहाड़ी क्षेत्र में हो रही समतल क्षेत्र में गंगा नदी का विकराल रूप देखने को मिल रहा। बुधवार को ग्राम पंचायत रायपुर खादर में गांव में पानी भरना शुरू हो

Bijnor News: गंगा का जलस्तर बनने से ग्रामीणों के घरों में घुसा पानी

Bijnor News: पहाड़ी क्षेत्र में हो रही समतल क्षेत्र में गंगा नदी का विकराल रूप देखने को मिल रहा। बुधवार को ग्राम पंचायत रायपुर खादर में गांव में पानी भरना शुरू हो गया था। पानी का बहाव तेज होने के चलते पानी लोगों के घरों में भरने लगा था। मीरपुर सिकरी, जलालपुर गांव के आसपास पानी भरने लगा। फसले जलमग्न हो गई। रायपुर, जलालपुर, मीरापुर सिकरी, धीवरपुरा, नारनौर, जमालुद्दीनपुर क्षेत्र सहित अन्य गांव की फसलों में पानी भरा हुआ है।चांदपुर-हस्तिनापुर स्टेट हाईवे पर पांडव नगर चौकी के पास सड़क पर लगभग एक फिट के आसपास पानी चल रहा है। यदि पानी और अधिक बढ़ जाता है तो स्टेट हाईवे बंद हो जाएगा।

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