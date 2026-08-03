Bijnor News: कांवड़ मार्ग पर फैली गंदगी से श्रद्धालु परेशान, कूड़ा हटाने की मांग
Bijnor News: कांवड़ मार्ग पर फैली गंदगी से श्रद्धालु परेशान, कूड़ा हटाने की मांगकांवड़ मार्ग पर फैली गंदगी से श्रद्धालु परेशान, कूड़ा हटाने की मांगकांवड़ मार्ग
Bijnor News: चांदपुर-नहटौर मार्ग पर स्थित गांव खेड़की के पास सड़क किनारे पड़े कूड़े-करकट से कांवड़ यात्रियों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कूड़े के ढेर से उठ रही दुर्गंध के कारण मार्ग से गुजरने वाले लोगों को असुविधा हो रही है। ग्रामीण व राहगीरों ने कहा की सावन माह में इस मार्ग से बड़ी संख्या में कांवड़िये गुजरते हैं, लेकिन सड़क किनारे फैली गंदगी के कारण उन्हें परेशानी झेलनी पड़ रही है। लोगों ने प्रशासन और संबंधित विभाग से जल्द से जल्द कूड़ा हटवाकर मार्ग की सफाई कराने की मांग की है, ताकि कांवड़ यात्रियों और आम राहगीरों को राहत मिल सके।
उधर, एडीओ पंचायत सुरेंद्र सिंह ने कहा की मामला संज्ञान में नही सफाई कर्मचारियों को भेजकर सड़क किनारे पड़ा कूड़े कचरा को हटाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होने कहा की जल्द सफाई करा दी जायेगी।
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