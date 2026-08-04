Bijnor News: उधार में शराब न देने पर सेल्समैन से मारपीट
Bijnor News: चांदपुर के गांव दत्तियाना में एक सेल्समैन के साथ शराब उधार न देने पर मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित ने थाना चांदपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें आरोपियों ने गाली-गलौज और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। पीड़ित पर हमला दुकान के अंदर हुआ और घटना सीसीटीवी में कैद हो गई।
Bijnor News: चांदपुर के गांव दत्तियाना स्थित देसी शराब की दुकान पर कार्यरत एक सेल्समैन के साथ उधार में शराब न देने पर मारपीट, गाली-गलौज और जातिसूचक शब्द कहने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने थाना चांदपुर में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।गांव खानपुर खादर निवासी संजीव कुमार पुत्र पीतम सिंह जो दत्तियाना स्थित देसी शराब की दुकान पर सेल्समैन हैं। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई में बताया कि 2 अगस्त 2026 को चार-पांच युवक दुकान पर आए। आरोप है कि उनमें से एक युवक ने शराब का एक पव्वा उधार मांगा और शाम को पैसे देने की बात कही।
उधार देने से मना करने पर वह गाली-गलौज करने लगा और कथित रूप से जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया।पीड़ित का आरोप है कि इसके बाद युवक जबरन दुकान के अंदर घुस गया और मारपीट शुरू कर दी। उसके पीछे आए अन्य युवकों ने भी उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित का कहना है कि पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। मारपीट के दौरान सेल्समैन घायल हो गया। पीड़ित ने थाने में आरोपी रवि पुत्र कलवा, अतरु पुत्र कलवा, अरविंद पुत्र धर्मे व दो अज्ञात युवक सहित पांच के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। प्रभारी निरीक्षक राहुल सिंह ने रिपोर्ट होने की पुष्टि की है।
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