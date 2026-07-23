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Bijnor News: पीपली जट में आठ साल से जलभराव की समस्या,

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: - गंदे पानी की निकासी न होने पर ग्रामीणों का हंगामागामा फोटो:: 23 बिज 105- सड़क पर गंदे पानी जमा होने से ग्रामीणों ने किया हंगमा । फोटो:: 23 बिज 106-

Bijnor News: पीपली जट में आठ साल से जलभराव की समस्या,

Bijnor News: चांदपुर के जलीलपुर ब्लॉक के गांव पीपली जट में पिछले करीब आठ वर्षों से घरों के गंदे पानी की निकासी न होने के कारण सड़क पर जलभराव की समस्या बनी हुई है। समस्या से परेशान ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई और उच्चाधिकारियों से शीघ्र समाधान की मांग की।जलीलपुर ब्लॉक के गांव पीपली जट में घरों के गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से सड़क पर लगातार जलभराव बना हुआ है। लंबे समय से चली आ रही इस समस्या से परेशान ग्रामीणों का सब्र मंगलवार को टूट गया। ग्रामीणों ने सड़क पर एकत्र होकर प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए समस्या के स्थायी समाधान की मांग उठाई।ग्रामीण

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अदीब अहमद, दानिश, आदिल, तौसीक, शकील अहमद, वसीम अहमद, शबा, इंतजार अहमद, गुलशेर, शमा, लतीफन, यासीन अहमद समेत अन्य लोगों ने बताया कि करीब आठ वर्षों से गांव में गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। इसके चलते घरों का गंदा पानी सड़क पर जमा हो जाता है। इस संबंध में कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क पर भरे गंदे पानी से होकर रोजाना लोगों और स्कूली बच्चों को गुजरना पड़ता है। जलभराव के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे संक्रामक बीमारियां फैलने का खतरा बना रहता है। बरसात के मौसम में स्थिति और गंभीर हो जाती है तथा कई घरों में भी पानी घुस जाता है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही जल निकासी की व्यवस्था नहीं कराई गई तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। उन्होंने उच्चाधिकारियों से गांव में नाली निर्माण एवं गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था कराने की मांग की है। उधर, एडीओ पंचायत सुरेंद्र सिंह ने बताया की सड़क पर गंदे पानी की सूचना मिली है जल्द ही ग्रामीणों की समस्या का समाधान किया जाएगा। और सफाई कर्मचारी भेज कर साफ सफाई की जाएगी।

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