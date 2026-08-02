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Bijnor News: हीमपुर बुजुर्ग के जंगल में पांचवीं बार दिखा गुलदार, ग्रामीणों में दहशत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: - ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में पिंजरा लगाकर गुलदार को पकड़ने की मांग कीहीमपुर बुजुर्ग के जंगल में पांचवीं बार दिखा गुलदार, ग्रामीणों में दहशत

Bijnor News: हीमपुर बुजुर्ग के जंगल में पांचवीं बार दिखा गुलदार, ग्रामीणों में दहशत

Bijnor News: चांदपुर के गांव हीमपुर बुजुर्ग के जंगल में लगातार पांचवीं बार गुलदार दिखाई देने से ग्रामीणों में भय का माहौल है। गुलदार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद किसान खेतों में जाने से भी डर रहे हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जल्द पिंजरा लगाकर गुलदार को पकड़ने की मांग की है। चांदपुर के गांव हीमपुर बुजुर्ग के जंगल में एक बार फिर गुलदार दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। बताया जा रहा है कि यह पांचवीं बार है जब इस क्षेत्र में गुलदार की मौजूदगी सामने आई है। शुक्रवार को किसी ग्रामीण ने जंगल में बैठे गुलदार का वीडियो बना लिया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।गुलदार

के लगातार दिखाई देने से हीमपुर बुजुर्ग और विराल गांव के किसानों में भय का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि वे खेतों में जाने से भी कतरा रहे हैं। उन्हें हर समय किसी अप्रिय घटना की आशंका बनी रहती है।ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि लगातार गुलदार की सूचना दिए जाने के बावजूद वन विभाग ने अभी तक क्षेत्र में पिंजरा नहीं लगाया है और न ही प्रभावी निगरानी की व्यवस्था की गई है। इससे लोगों में विभाग के प्रति नाराजगी बढ़ रही है।ग्रामीणों ने वन विभाग के उच्चाधिकारियों से तत्काल पिंजरा लगाकर गुलदार को पकड़ने तथा क्षेत्र में गश्त बढ़ाने की मांग की है, ताकि किसी प्रकार की जनहानि न हो। चांदपुर तहसील क्षेत्र में पिछले कुछ समय से अलग-अलग स्थानों पर गुलदार दिखाई देने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। उधर, वन क्षेत्राधिकारी दुष्यंत सिंह ने बताया गांव के जंगल में पिंजरा लगा हुआ है। वही चांदपुर बिजनौर मार्ग व इंजीनियरिंग कॉलेज के पास भी पिंजरा लगे होनी बात कही है। उन्होने लोगो से अपील की है की जंगल जाते समय सतर्क होकर ही जाए और रात्रि में अकेले न जाए पूरी सर्तकता के साथ निकले।

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