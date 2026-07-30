Bijnor News: गुलदार की चहल कदमी से ग्रामीण भयभीत, पिंजरा लगाने की मांग
Bijnor News: अफजलगढ़,संवाददाता। गांव के भीतर गुलदार की चहल कदमी से भयभीत ग्रामीणों ने वन विभाग से पिंजडा लगाकर गुलदार को पकड़ने की मांग की है।
Bijnor News: गांव के भीतर गुलदार की चहल कदमी से भयभीत ग्रामीणों ने वन विभाग से पिंजडा लगाकर गुलदार को पकड़ने की मांग की है। ग्रामीण इलाकों में गुलदार का आतंक छाया हुआ है। वन विभाग आबादी वाले इलाकों में जंगली जानवरों की आवजाही रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है। ग्रामीण इलाकों में गुलदारों को लगातार घूमते देखा जा रहा है। मंगलवार को रात गुलदार अफजलगढ़ से सटे गांव सलावत नगर में घुस गया। गांव के भीतर गुलदार को चहल कदमी करते देख अफरा-तफरी मच गई। लुभाया और सोनी के घर की गली में गुलदार को चहल कदमी करते देख भारी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए।
मौके पर एकत्र भीड़ ने जमकर शोर-शराबा शुरू कर दिया।शोर-शराबे की आवाज गुलदार गांव से सटे जंगल में चला गया।गुलदार की मौजूदगी से भयभीत ओमप्रकाश, राजेश, पंकज, हरभजन, सोनी, गोपाल तथा लुभाया सहित अन्य ग्रामीणों का कहना है कि गुलदार को लगातार गांव के इर्दगिर्द चहल कदमी करते देखा जा रहा है। गुलदार की चहल कदमी तथा हमलों से गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से आबादी वाले इलाकों में जंगली जानवरों की आवाजाही रोकने के लिए ठोस कदम उठाने सहित पिंजडा लगाकर गुलदार को पकड़ने की मांग की है।
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