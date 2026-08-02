Bijnor News: छात्र-छात्राओं को सफलता के गुर बताए
Bijnor News: विद्या भारती के पदाधिकारियों द्वारा छात्र-छात्राओं को सफलता के गुर बताए गए।ती विद्या मंदिर इंटर कालेज में दो दिवसीय प्रवास करके छात्र-छात्राओं को सफ
Bijnor News: विद्या भारती के पदाधिकारियों द्वारा छात्र-छात्राओं को सफलता के गुर बताए गए।विद्या भारती मुरादाबाद के सम्भाग निरीक्षक उपेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा यहां सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कालेज में दो दिवसीय प्रवास करके छात्र-छात्राओं को सफलता के गुर बताए गए।प्रधानाचार्य सुदर्शन सिंह ने अंग वस्त्र भेंट करके संभाग निरीक्षक का स्वागत किया। संभाग निरीक्षक ने उपस्थित छात्र-छात्राओं को सफलता हासिल करने अनेको गुर बताए। जीवन में निरंतर तथा योजनाबद्ध तरीके से परिश्रम करने का आवाहन करते हुए उन्होंने देश की समसामयिक घटनाओं पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। इसके अलावा उन्होंने प्रधानाचार्य तथा विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों भेंट की। इस दौरान विद्यालय के विकास संबंधी विभिन्न योजनाओं पर मंथन कर विद्यालय में अध्यापनरत आचार्य-आचार्या का मार्गदर्शन किया।
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