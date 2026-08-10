Bijnor News: उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने लगाया कांवड़ सेवा शिविर
Bijnor News: उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले नगर अध्यक्ष संजीव जोशी के नेतृत्व में चांदपुर तिराहे के पास कांवड़ सेवा शिविर लगाया गया। रविवार को उत्तर
Bijnor News: उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले नगर अध्यक्ष संजीव जोशी के नेतृत्व में चांदपुर तिराहे के पास कांवड़ सेवा शिविर लगाया गया। रविवार को शिविर में हरिद्वार से जल लेकर लौट रहे कांवड़ियों के लिए फल, पेयजल, दवाई और भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई। व्यापार मंडल पदाधिकारियों ने कांवड़ियों की सेवा कर धर्म लाभ कमाया। इस अवसर पर नगर महामंत्री सचिन जोशी, उपाध्यक्ष गुरमुख सिंह दीवान, कादिर खान, नीरज अग्रवाल, महेश सैनी, धर्मवीर दिवाकर, दीपक शर्मा, स्पर्श गौड़, मनोज बंसल, प्रमोद शर्मा, मुजाहिद फारूकी आदि रहे।
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