Bijnor News: 13 प्रस्तावों में शामिल नहीं नजीबाबाद विधानसभा की सड़क

Bijnor News: प्रदेश सरकार द्वारा मुरादाबाद मंडल में सड़क चौड़ीकरण एवं निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत 13 प्रस्तावों की सूची में नजीबाबाद विधानसभा क्षेत्र का कोई भी प्रस्ताव शामिल नहीं है। इसमें करीब 142 किलोमीटर सड़कों के लिए लगभग 319 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

Bijnor News: प्रदेश सरकार द्वारा मुरादाबाद मंडल में सड़क चौड़ीकरण एवं निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत 13 प्रस्तावों की सूची में नजीबाबाद विधानसभा क्षेत्र का कोई भी प्रस्ताव शामिल नहीं है। जबकि सूची में करीब 142 किलोमीटर सड़कों के के लिये लगभग 319 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

मुरादाबाद मंडल प्रस्ताव मुरादाबाद मंडल में सड़क चौड़ीकरण एवं निर्माण कार्यों के लिए के 13 प्रस्तावों की सूची जारी की गई है। सूची के अनुसार विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों की करीब 142 किलोमीटर सड़कों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्यों पर लगभग 319 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, लेकिन नजीबाबाद विधानसभा को इसमें स्थान नहीं मिला है।

विधायक की प्रतिक्रिया इस संबंध में जब नजीबाबाद विधायक हाजी तसलीम अहमद से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनकी ओर से आजाद चौक से हरिद्वार बाईपास तक सड़क चौड़ीकरण का प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग के माध्यम से शासन को भेजा गया था। हालांकि शासन स्तर पर उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं मिली, जिसके कारण यह स्वीकृत परियोजनाओं की सूची में शामिल नहीं हो सका।

स्थानीय चिंताएँ विधायक ने कहा कि यह मार्ग नगर के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण मार्गों में से एक है, जहां लगातार बढ़ते यातायात के कारण चौड़ीकरण की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव को स्वीकृत कराने के लिए प्रयास जारी रहेंगे और शासन स्तर पर इसे पुनः उठाया जाएगा।

क्षेत्रीय लोगों की प्रतिक्रिया उधर, स्वीकृत प्रस्तावों की सूची सामने आने के बाद क्षेत्र में यह चर्चा भी शुरू हो गई है कि जब अन्य विधानसभा क्षेत्रों के प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई तो नजीबाबाद का महत्वपूर्ण सड़क चौड़ीकरण प्रस्ताव किन कारणों से स्वीकृत नहीं हो सका। क्षेत्रीय लोगों इस उम्मीद पर एक बार फिर पानी फिर गया।