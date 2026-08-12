Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bijnor News: ट्रेन से कट कर एक व्यक्ति की मौत, शिनाख्त नहीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
Follow us on Google News
share

Bijnor News: - रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला एक व्यक्ति का शवबाबाद, संवाददाता। नजीबाबाद में रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति के शव पड़े होने की सूचना आरपीएफ व जीआरपी को दी

Bijnor News: ट्रेन से कट कर एक व्यक्ति की मौत, शिनाख्त नहीं

Bijnor News: नजीबाबाद में रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति के शव पड़े होने की सूचना आरपीएफ व जीआरपी को दी गई। तलाशी के दौरान मृतक की जेब से कोई रेलवे टिकट व अन्य पहचान की वस्तु नहीं मिली। शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है।स्टेशन मास्टर नजीबाबाद ने मेमो के माध्यम से लाइन नंबर 02 में स्टार्टर के आगे रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति के शव पड़े होने की सूचना दी जिस पर आरपीएफ एएसआई दलबीर सिंह व जीआरपी उप निरीक्षक सुशील पवार स्टाफ के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। लाइन नंबर दो- किलोमीटर नंबर 1496/36-38 के बींच एक व्यक्ति का क्षत विक्षत शव पड़ा हुआ था।

जीआरपी नजीबाबाद के साथ ट्रैक को क्लियर किया गया। जीआरपी नजीबाबाद ने शव की तलाशी ली। इस दौरान रेलवे की कोई यात्रा टिकट व अन्य कोई वस्तु बरामद नहीं हुई और ना ही मौके पर शव की पहचान हो पाई l मृतक की उम्र लगभग 40 वर्ष बताई गई है I मौके की कार्रवाई करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bijnor News Bijnor Latest News Najibabad

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।