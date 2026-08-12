Bijnor News: ट्रेन से कट कर एक व्यक्ति की मौत, शिनाख्त नहीं
Bijnor News: - रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला एक व्यक्ति का शवबाबाद, संवाददाता। नजीबाबाद में रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति के शव पड़े होने की सूचना आरपीएफ व जीआरपी को दी
Bijnor News: नजीबाबाद में रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति के शव पड़े होने की सूचना आरपीएफ व जीआरपी को दी गई। तलाशी के दौरान मृतक की जेब से कोई रेलवे टिकट व अन्य पहचान की वस्तु नहीं मिली। शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है।स्टेशन मास्टर नजीबाबाद ने मेमो के माध्यम से लाइन नंबर 02 में स्टार्टर के आगे रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति के शव पड़े होने की सूचना दी जिस पर आरपीएफ एएसआई दलबीर सिंह व जीआरपी उप निरीक्षक सुशील पवार स्टाफ के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। लाइन नंबर दो- किलोमीटर नंबर 1496/36-38 के बींच एक व्यक्ति का क्षत विक्षत शव पड़ा हुआ था।
जीआरपी नजीबाबाद के साथ ट्रैक को क्लियर किया गया। जीआरपी नजीबाबाद ने शव की तलाशी ली। इस दौरान रेलवे की कोई यात्रा टिकट व अन्य कोई वस्तु बरामद नहीं हुई और ना ही मौके पर शव की पहचान हो पाई l मृतक की उम्र लगभग 40 वर्ष बताई गई है I मौके की कार्रवाई करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है।
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