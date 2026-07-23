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Bijnor News: निरीक्षण के दौरान डीआईओएस ने की पाठ्य पुस्तक की उपलब्धता की समीक्षा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: जिला विद्यालय निरीक्षक धर्मेन्द्र सक्सेना ने कन्या इंटर कॉलेज धामपुर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रधानाचार्या और शिक्षकों की उपस्थिति रही। उन्होंने विद्यालय में ऑनलाइन उपस्थिति और पाठ्य पुस्तक की उपलब्धता की समीक्षा की, और पौधारोपण कर पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रेरित किया।

Bijnor News: निरीक्षण के दौरान डीआईओएस ने की पाठ्य पुस्तक की उपलब्धता की समीक्षा

Bijnor News: जिला विद्यालय निरीक्षक धर्मेन्द्र सक्सेना के द्वारा कन्या इंटर कॉलेज धामपुर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण केदौरान डीआईओएस ने पौधारोपण भी किया।गुरुवार को जिला विद्यालय निरीक्षक धर्मेन्द्र सक्सेना को निरीक्षण के समय प्रधानाचार्या रेखा देवी, प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक उपस्थित थे। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा ऑनलाइन उपस्थिति एवं पाठ्य पुस्तक की उपलब्धता की समीक्षा की गयी तथा विद्यालय मे शिक्षण वातावरण को ओर अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश प्रदान किये गये। जिला विद्यालय निरीक्षक ने विद्यालय में पौधारोपण कर पर्यावरण के प्रति जागरूकता करने के लिए विद्यालय स्टॉफ एवं छात्राओं को प्रेरित किया गया।

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