Bijnor News: निरीक्षण के दौरान डीआईओएस ने की पाठ्य पुस्तक की उपलब्धता की समीक्षा
Bijnor News: जिला विद्यालय निरीक्षक धर्मेन्द्र सक्सेना ने कन्या इंटर कॉलेज धामपुर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रधानाचार्या और शिक्षकों की उपस्थिति रही। उन्होंने विद्यालय में ऑनलाइन उपस्थिति और पाठ्य पुस्तक की उपलब्धता की समीक्षा की, और पौधारोपण कर पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रेरित किया।
Bijnor News: जिला विद्यालय निरीक्षक धर्मेन्द्र सक्सेना के द्वारा कन्या इंटर कॉलेज धामपुर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण केदौरान डीआईओएस ने पौधारोपण भी किया।गुरुवार को जिला विद्यालय निरीक्षक धर्मेन्द्र सक्सेना को निरीक्षण के समय प्रधानाचार्या रेखा देवी, प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक उपस्थित थे। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा ऑनलाइन उपस्थिति एवं पाठ्य पुस्तक की उपलब्धता की समीक्षा की गयी तथा विद्यालय मे शिक्षण वातावरण को ओर अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश प्रदान किये गये। जिला विद्यालय निरीक्षक ने विद्यालय में पौधारोपण कर पर्यावरण के प्रति जागरूकता करने के लिए विद्यालय स्टॉफ एवं छात्राओं को प्रेरित किया गया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।