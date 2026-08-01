Bijnor News: निजी मकान में अवैध मदरसा-मस्जिद संचालन का आरोप, प्रशासन ने दी सख्त चेतावनी

Bijnor News: गांव जाफराबाद में एक निजी मकान में मदरसा और मस्जिद से जुड़ी गतिविधियों की शिकायत मिली है। मदन सिंह ने जिलाधिकारी से शिकायत में कहा कि संबंधित समुदाय के पास कोई आधिकारिक अनुमति नहीं है। शिकायत के बाद नायाब तहसीलदार और पुलिस ने क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए कार्रवाई की है।

Bijnor News: गांव जाफराबाद में एक निजी मकान में बिना अनुमति के मदरसा और मस्जिद से जुड़ी गतिविधियां चलाए जाने का मामला सामने आया है। गांव निवासी मदन सिंह पुत्र लाखन सिंह ने 19 जून 2026 को जिलाधिकारी बिजनौर को शिकायती पत्र देकर इसकी शिकायत की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि गांव के एक व्यक्ति द्वारा निजी मकान में अवैध रूप से मदरसा और मस्जिद से संबंधित धार्मिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। शिकायतकर्ता ने कहा कि संबंधित समुदाय के पास मदरसा अथवा मस्जिद चलाने की कोई शासकीय अनुमति नहीं है। कथित आरोप हैं कि शुक्रवार को भी उक्त मकान में नमाज अदा की गई।

जांच और कार्रवाई शिकायत पर शासन के आदेश के बाद शुक्रवार को नायाब तहसीलदार संजीव बाजपेई पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। जांच के दौरान उन्होंने बताया कि एक पक्ष के ग्रामीणों द्वारा काफी समय से इस मकान में मदरसा और मस्जिद संचालित करने की शिकायतें मिल रही थीं। पहले भी दूसरे समुदाय के लोगों को निर्देशित किया गया था कि शासन से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के बाद ही इस तरह की गतिविधियां चलाएं।

शांति व्यवस्था नायब तहसीलदार ने मौके पर दोनों पक्षों को स्पष्ट किया कि शासन से अनुमति मिलने तक मकान में कोई भी ऐसी गतिविधि संचालित न की जाए जिससे क्षेत्र की शांति भंग होने की आशंका हो। उन्होंने चेतावनी दी कि आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

इस दौरान लेखपाल आशीष त्यागी, जगमोहन सिंह, गौरव कुमार सहित थाना प्रभारी राजीव कुमार वर्मा भी उपस्थित रहे। थाना प्रभारी ने बताया कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से 26 लोगों को मुचलका पाबंद किया गया है।

फिलहाल प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पूरे क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है।