Bijnor News: भाड़े में बढ़ोतरी करने की मांग

Bijnor News: भाड़े में बढ़ोतरी करने की मांग
Bijnor News: - तेल के दामों में डेढ़ गुना वृद्धि भाड़ा वहीं का वहींट्रांसपोर्टरो की बैठक आयोजित हुई। जिसमें चीनी मिल प्रबंधन द्वारा लंबे समय से भारी भाड़े में बढ़ो
Bijnor News: ट्रांसपोर्टरो की बैठक आयोजित हुई। जिसमें चीनी मिल प्रबंधन द्वारा लंबे समय से भारी भाड़े में बढ़ोतरी न करने पर रोष जताया। वक्ताओ ने कहा कि तेल के दाम में डेढ़ गुना वृद्धि हुई है जबकि भाड़ा पुराना ही है।नहटौर ब्लॉक के डबाकरा हॉल में धामपुर शुगर मिल से जुड़े ट्रक और लोडर ट्रांसपोर्टरों की बैठक में ट्रांसपोर्टरों ने बताया कि जब डीजल का दाम 65 प्रति लीटर था, तब भी उन्हें वही किराया मिलता था जो आज 97रुपये प्रति लीटर होने पर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई, वाहनों के स्पेयर पार्ट्स, टायर और रखरखाव के खर्चों के कारण पुराने भाड़े में काम करना मुश्किल हो गया है।
उन्होंने कहा कि दूर के गन्ना क्रय केंद्रों के भाड़े में कम से कम 10प्रतिशत और पास के गन्ना सेंटरों के किराए में कम से कम 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो। इस दौरान राजीव कुमार, सौरभ तोमर, पुष्पेंद्र सिंह, प्रभाकर, चंद्रभान सिंह, सोहित कुमार, अरविंद, योगेश कुमार, वीरेंद्र, उदयवीर सिंह, वीर सिंह, नईम, फहीम, हेमेंद्र प्रधान, अर्जुन, उदित, इंद्रेश शर्मा, दानिश, कुंदन सिंह, सोनू कुमार, हिमांशु, शुऐब और अख्तर अहमद आदि उपस्थित रहे।
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