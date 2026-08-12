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Bijnor News: सर्पदंश से ग्रामीण की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: बढ़ापुर, संवाददाता।कली निवासी सुभाष (40) पुत्र स्वर्गीय शीशराम की सर्प के काटने से मौत हो गई। बताया गया कि सर्पदंश के बाद उन

Bijnor News: सर्पदंश से ग्रामीण की मौत

Bijnor News: गांव जमालपुर ढीकली निवासी सुभाष (40) पुत्र स्वर्गीय शीशराम की सर्प के काटने से मौत हो गई। बताया गया कि सर्पदंश के बाद उनकी हालत बिगड़ गई और उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। मृतक के परिवार में पत्नी बृजेश और तीन बेटियां हैं।सूचना पर पहुंची पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भेज दिया। घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।

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