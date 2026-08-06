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Bijnor News: सर्पदंश से विवाहिता की मौत, कोहराम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: अफजलगढ़ के बसैड़ा कुँवर गाँव में एक विवाहिता नंदिनी (30) की खेत में चारा काटते समय सांप के डसने से मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया, और परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया।

Bijnor News: सर्पदंश से विवाहिता की मौत, कोहराम

Bijnor News: अफजलगढ़। खेत में चारा काटने के दौरान सर्पदंश के चलते विवाहिता की मौत हो गई। घटना से मृतका के घर कोहराम मच गया। नगीना थाना क्षेत्र के गांव बसेडा कुंवर निवासी नंदिनी (30) पत्नी ऋषिपाल बुधवार को शाम खेत में चारा काट रही थी। इस दौरान उसको सांप ने डस लिया। शोर-शराबा करने पर आसपास खेतों में काम कर रहे लोग इकट्ठा हो गए तथा पीड़िता के परिजनों को घटना की जानकारी दी। मौके पर पंहुचे परिजनों ने उसको अनेक जगह झाड़-फूंक वालों को दिखाया। किसी तरह की राहत न मिलने के बाद देरशाम (रात) करीब 8 बजे परिजन उसको उपचार के लिए अफजलगढ़ सीएचसी लेकर पंहुचे।

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जहां चिकित्सक द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया। घटना से मृतका के घर कोहराम मच गया।

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