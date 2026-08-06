Bijnor News: सर्पदंश से विवाहिता की मौत, कोहराम
Bijnor News: अफजलगढ़ के बसैड़ा कुँवर गाँव में एक विवाहिता नंदिनी (30) की खेत में चारा काटते समय सांप के डसने से मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया, और परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया।
Bijnor News: अफजलगढ़। खेत में चारा काटने के दौरान सर्पदंश के चलते विवाहिता की मौत हो गई। घटना से मृतका के घर कोहराम मच गया। नगीना थाना क्षेत्र के गांव बसेडा कुंवर निवासी नंदिनी (30) पत्नी ऋषिपाल बुधवार को शाम खेत में चारा काट रही थी। इस दौरान उसको सांप ने डस लिया। शोर-शराबा करने पर आसपास खेतों में काम कर रहे लोग इकट्ठा हो गए तथा पीड़िता के परिजनों को घटना की जानकारी दी। मौके पर पंहुचे परिजनों ने उसको अनेक जगह झाड़-फूंक वालों को दिखाया। किसी तरह की राहत न मिलने के बाद देरशाम (रात) करीब 8 बजे परिजन उसको उपचार के लिए अफजलगढ़ सीएचसी लेकर पंहुचे।
जहां चिकित्सक द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया। घटना से मृतका के घर कोहराम मच गया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।