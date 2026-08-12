Bijnor News: हरिद्वार जल लेने गए कांवड़िए की हादसे में मौत
Bijnor News: -गैंडीखाता के पास अज्ञात वाहन ने बाइक में मारी टक्कर, साथी घायलकोतवाली देहात निवासी कांवड़िये की गैंडीखाता के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। ह
Bijnor News: हरिद्वार जल लेने गए कस्बा कोतवाली देहात निवासी कांवड़िये की गैंडीखाता के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। हादसे में उसका साथी भी घायल हो गया। सोनू की मौत की खबर घर पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया।
हादसे का विवरण
कस्बे की हिंदू कॉलोनी निवासी सोनू (48) पुत्र बलजीत सिंह अपने साथी आशु शर्मा निवासी कोतवाली देहात के साथ सोमवार देर शाम बाइक से हरिद्वार जल लेने के लिए रवाना हुआ था। बताया गया कि दोनों बाइक से गैंडीखाता के निकट पहुंचे थे। इसी दौरान पीछे से आए अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी।
उपचार और अंतिम संस्कार
हादसे में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को उपचार के लिए हरिद्वार के अस्पताल में भर्ती कराया। वहां चिकित्सकों ने सोनू को मृत घोषित कर दिया। वहीं आशु शर्मा को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।
शोक और जांच प्रक्रिया
सोनू की मौत की सूचना कस्बे में पहुंचते ही शोक की लहर दौड़ गई। बड़ी संख्या में लोग उनके आवास पर पहुंचे और शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी। मंगलवार दोपहर पोस्टमार्टम के बाद सोनू का शव कस्बे में पहुंचा। इसके बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया।
सोनू अपने पीछे पत्नी और दो बच्चों को छोड़ गए हैं। हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस अज्ञात वाहन और उसके चालक की तलाश में जुटी है।
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