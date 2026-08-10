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Bijnor News: सर्पदंश से महिला की मौत, मचा कोहराम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: फाइल फोटो चंदक, संवाददाता। थाना मंडावर क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला को पशुओं को चारा डालते समय सांप

Bijnor News: सर्पदंश से महिला की मौत, मचा कोहराम

Bijnor News: थाना मंडावर क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला को पशुओं को चारा डालते समय सांप ने डस लिया, जिसमें उपचार के दौरान महिला की मौत हो गयी। रविवार की सुबह 55 वर्षीय रेखा देवी पत्नी सुरेश निवासी शहवाजपुर अपने पशुओं को चारा डाल रही थी तभी उसे सांप ने डस लिया। महिला की हालत बिगड़ने पर परिजन उसे जिला अस्पताल ले गये, लेकिन उपचार के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। महिला की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया।

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