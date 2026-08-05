Bijnor News: बिजनौर : बेटे को हार्ट अटैक, मां की सदमे में मौत, एक घर से उठीं दो अर्थियां, कोहराम
Bijnor News: शेरकोट के मोहल्ला फतेहनगर में 18 वर्षीय युवक विशाल की अचानक मौत के बाद उसकी मां कविता ने भी सदमे में दम तोड़ दिया। मंगलवार रात विशाल की दिल की गति रुक गई और उसकी मृत्यु हो गई। मां का दुख सहन न कर पाने के कारण कुछ ही समय बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। इस घटना ने पूरे मोहल्ले को शोक में डाल दिया।
Bijnor News: शेरकोट के मोहल्ला फतेहनगर में मंगलवार देर रात एक हृदयविदारक घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया। 18 वर्षीय युवक विशाल की हृदय गति रुकने से अचानक मौत हो गई। बेटे की असमय मृत्यु का सदमा उसकी मां कविता सहन नहीं कर सकी और कुछ ही देर बाद उन्होंने भी दम तोड़ दिया। बताया कि मंगलवार देर रात विशाल की तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिजन उसे संभाल पाते, उससे पहले ही उसकी हृदय गति रुक गई और उसकी मौत हो गई। बेटे के निधन की खबर सुनकर मां कविता गहरे सदमे में चली गईं। परिवार के लोग उन्हें संभालने का प्रयास करते रहे और निजी चिकित्सक के यहां ले गए, लेकिन पुत्र-वियोग का आघात वह सहन नहीं कर सकीं।
कुछ ही देर बाद उनकी भी मृत्यु हो गई।एक ही घर में मां-बेटे की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। पूरे मोहल्ले में शोक की लहर दौड़ गई और हर कोई इस हृदयविदारक घटना से स्तब्ध नजर आया। बुधवार को मां और बेटे का अंतिम संस्कार गमगीन माहौल में किया गया। दोनों की एक साथ हुई मौत ने पूरे नगर को शोकाकुल कर दिया।
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