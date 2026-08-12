Bijnor News: युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मचा कोहराम
Bijnor News: - सुबह जल निगम की निर्माणाधीन टंकी के पास पड़ा मिला शवड़ा मिला शव - पुलिस को बिना सूचना दिए किया गया अंतिम संस्कार नांगल सोती, संवाददाता गौसपुर में नि
Bijnor News: गौसपुर में निर्माणाधीन जल निगम की टंकी के पास गांव के एक युवक का शव पड़ा मिला, जिसका परिवार ने पुलिस को सूचना दिए बिना ही अंतिम सस्कार कर दिया। युवक की मौत से गांव में हड़कंप और परिवार में कोहराम मचा है।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मंगलवार सुबह गांव गौसपुर निवासी प्रीतम उर्फ भूरा पुत्र राजेंद्र का गर्दन की हड्डी टूटा शव गांव की ही निर्माणाधीन जल निगम की टंकी के समीप पड़ा मिला। जिससे गांव में हड़कंप मच गया और परिवार में कोहराम की स्थिति बन गई। गांव में चर्चा है कि मृतक युवक प्रीतम शराब का आदि था, देर रात उसकी मौत शराब के नशे में जल निगम की निर्माणाधीन टंकी पर चढ़कर गिरने से हुई।
इसके संबंध में रात को किसी को पता नहीं चल सका, सुबह होने पर गांव के लोगों ने उसे मृत अवस्था में टंकी के पास पड़ा देखा और परिवार को सूचित किया। इसके बाद पुलिस को बिना सूचना दिए उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया।
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