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Bijnor News: सड़क दुर्घटना में लैब टेक्नीशियन की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: नहटौर में एक निजी अस्पताल के लैब टेक्नीशियन शानू की बाइक से लौटते समय अज्ञात वाहन की टक्कर से दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।

Bijnor News: सड़क दुर्घटना में लैब टेक्नीशियन की मौत

Bijnor News: नहटौर। बाइक से घर लौट रहे निजी अस्पताल के लैब टेक्नीशियन की अज्ञात वाहन की टक्कर से दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रविवार की देरात्रि करीब 10 बजे ग्राम समसपुर निवासी शानू 20 वर्ष पुत्र मूलचंद जो नहटौर के निजी अस्पताल की लैब पर टेक्नीशियन है। वह बाइक से अपने घर लौट रहा था। पैजनिया रोड़ स्थित फलौदी के पास अज्ञात वाहन चालक ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। जिससे शानू सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जाता है कि पैदल जा रहे हैं कावड़िये ने पुलिस को जानकारी दी।

पुलिस ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मामले में अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दूसरी दुर्घटना नूरपूर ऱोड स्थित ग्राम खंडसाल के पास हुई जिसमें नहटौर के मौहल्ला जोशियान निवासी कोमल शर्मा 55 वर्ष पुत्र इमरत शर्मा अज्ञात वाहन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। उपचार के लिए सीएचसी ले जाया गया। जहां से हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया।

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