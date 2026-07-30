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Bijnor News: भैंसा बुग्गी से गिरकर किसान की मौत, गर्दन पर चढ़ा पहिया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: चांदपुर के गांव बाड़ीवाला में एक किसान की भैंसा बुग्गी से गिरने के कारण दर्दनाक मौत हो गई। किसान रूपचन्द्र खेत से चारा लेकर लौट रहे थे, जब अचानक बुग्गी से गिरने के बाद उसका पहिया उनकी गर्दन पर चढ़ गया। परिजनों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

भैंसा बुग्गी से गिरकर किसान की मौत, गर्दन पर चढ़ा पहिया
भैंसा बुग्गी से गिरकर किसान की मौत, गर्दन पर चढ़ा पहिया

Bijnor News: चांदपुर के गांव बाड़ीवाला में गुरुवार को खेत से चारा लेकर लौट रहे एक किसान की भैंसा बुग्गी से गिरने के बाद दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पुलिस ने मामले की जानकारी जुटानी शुरू कर दी।

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किसान का विवरण

चांदपुर के गांव बाडीवाला निवासी किसान रूपचन्द्र (35) पुत्र फूल सिंह गुरुवार दोपहर अपने खेत से पशुओं के लिए चारा लेने भैंसा बुग्गी से गए थे। बताया जाता है कि चारा लेकर घर लौटते समय रास्ते में अचानक भैंसा चौक गया, जिससे रूपचन्द्र बुग्गी से नीचे गिर पड़े। इसी दौरान बुग्गी का पहिया उनकी गर्दन पर चढ़ गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए।

घटनास्थल पर मदद

कुछ देर बाद वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति ने उन्हें घायल अवस्था में पड़ा देखा और इसकी सूचना परिजनों को दी। परिजन तत्काल मौके पर पहुंचे और उन्हें उपचार के लिए स्थानीय चिकित्सक के पास ले गए। वहां से उन्हें सीएचसी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।किसान की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मृतक अपने पीछे पत्नी, एक पुत्र और दो पुत्रियों को छोड़ गए हैं। सीएचसी प्रशासन ने मेमो के माध्यम से पुलिस को घटना की सूचना दे दी है। पुलिस आवश्यक कार्रवाई में जुटी हुई है।

सामान्य प्रश्न

किसान का नाम क्या था?
किसान का नाम रूपचन्द्र था।
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