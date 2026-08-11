Bijnor News: कलश यात्रा में करंट उतरने से युवक की मौत, परिजनों में मचा कोहराम
Bijnor News: बिजनौर के कीरतपुर में महाशिवपुराण कथा की कलश यात्रा के दौरान डीजे ठेली में करंट उतरने से 22 वर्षीय युवक प्रियांशु राजपूत की मौत हो गई। हादसे में तीन बच्चे बाल-बाल बचे। युवक की मां ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। घटना के बाद परिजनों में शोक की लहर है।
Bijnor News: बिजनौर। किरतपुर में महाशिवपुराण कथा के शुभारंभ से पहले निकाली जा रही कलश यात्रा के दौरान हादसा हो गया। डीजे की ठेली में अचानक करंट उतरने से 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हादसे में तीन बच्चे भी करंट की चपेट में आने से बाल-बाल बचे। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। पुलिस के अनुसार रस्तोगी धर्मशाला में साध्वी गोविंद दासी वर्षा गौड़ द्वारा महाशिवपुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। सोमवार को कथा के शुभारंभ से पहले कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा में सबसे आगे डीजे रखी लोहे की ठेली चल रही थी। इसे कुछ बच्चे और बड़े धक्का देकर आगे ले जा रहे थे। यात्रा नगर के प्राचीन शिव मंदिर से शुरू होकर जैन मंदिर चौराहे पहुंची। बारिश के कारण सड़क पर भी पानी जमा था। यहां से सराफा मार्केट की ओर जा रही थी तभी ऊपर से गुजर रहा बिजली का केबल ठेली से टच हो गया। इससे ठेली में करंट उतर गया। झटका लगने से ठेली को धक्का दे रहे कुछ बच्चे दूर जा गिरे, जबकि 22 वर्षीय प्रियांशु राजपूत पुत्र त्रिभुवन राजपूत की करंट से मौके पर ही मौत हो गई। इससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। युवक की मौत की सूचना मिलते ही परिजन रोते बिलखते मौके पर पहुंचे। सूचना पर तहसीलदार ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। मृतक की मां ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है.
पिता-पुत्र हर शोभायात्रा में होते थे शामिल
नगर में निकलने वाले जुलूस, शोभायात्रा और पदयात्रा में त्रिभुवन राजपूत और प्रियांशु बढ़-चढ़कर शामिल होते थे। दोनों यात्रा शुरू होने से लेकर समाप्ति तक रहते थे। दोनों साइकिल पर एक साथ ही आते जाते थे। प्रियांशु की मौत से हर कोई दुखी नजर आया।
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