Bijnor News: नगीना में निकाली गई हर घर तिरंगा यात्रा
Bijnor News: में तिरंगा यात्रा निकलते लोग। नगीना, संवाददाता। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत मंगलवार को नगीना मंडल में तिरं
Bijnor News: हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत मंगलवार को नगीना मंडल में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा को मुख्य अतिथि पूर्व विधायक इंद्रदेव ,क्षेत्रीय मंत्री अनूप बाल्मीकि ,पूर्व विधायक सतीश गौतम ने झंडी दिखाकर रवाना किया।तिरंगा यात्रा मंदिर मुक्तेश्वर नाथ (बड़ा मंदिर) से प्रारंभ होते हुए लुहारी सराय, बाजार मंडी मोलगंज होते हुए स्टेशन रोड गांधी मूर्ति (झंडा चौक) पर संपन्न हुई। कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष नीरज बिश्रोई, डॉ.फूल सिंह चौधरी पूर्व जिला उपाध्यक्ष प्रमोद चौहान, अजीत अग्रवाल ,भाजपा पिछड़ा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष यशपाल सैनी, मंडल अध्यक्ष अंजलि सौरभ मित्तल, अल्पसंख्यक मोर्चा जिला महामंत्री क्यूम राइन, पूर्व मंडल अध्यक्ष सौरभ मित्तल, मंडल महामंत्री पंडित सचिन शर्मा, ओम प्रकाश सैनी प्रांतीय पार्षद रोहित रवि , जिला प्रतिनिधि शिव शंकर सक्सेना, मंडल उपाध्यक्ष अरुण शर्मा, गर्वित चौधरी,लवी मित्तल ,अनुज वर्मा, सोहन सैनी,मंडल मंत्री जितेंद्र राठी, हरमीत मल्होत्रा,अतुल भारती, इंदु ठुकराल मोहित गर्ग, संजीव अग्रवाल विश्व हिंदू परिषद जिला उपाध्यक्ष प्रदीप गर्ग, नामित सभासद डॉक्टर भूपेश चौहान ,तिलक राज, बदर मुनीम, आदि राठौर सभासद गोपाल दत्त शर्मा बृजमोहन बल्ली, संजय शर्मा चंद्र शेखर पाल आदि उपस्थित रहे।
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