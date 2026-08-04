Bijnor News: दुकान के कब्जे को लेकर 7 लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत
Bijnor News: स्योहारा, संवादाता।सहसपुर की साराय कला निवासी गुलफिशा पत्नी जावेद पुत्री नसरुद्दीन ने पुलिस में अभियोग पंजीकृत करते हुए कहा है कि सराय मोहल्ला निवासी और
Bijnor News: सहसपुर की साराय कला निवासी गुलफिशा पत्नी जावेद पुत्री नसरुद्दीन ने पुलिस में अभियोग पंजीकृत करते हुए कहा है कि सराय मोहल्ला निवासी और अफ़ग़ानान निवासी लगभग 10 लोगों ने दुकान को खाली करने के लिए उसे पिस्तौल दिखाकर धमकाया है और सरिया से जान से मारने की धमकी दी है।थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि यूनुस पुत्र हमीद, सायरा पुत्र यूनुस, शादाब पुत्र युसूफ, शोएब पुत्री अनस, प्रिंस पुत्र सुभाष, सभी साराय सहसपुर निवासी तथा आजम पुत्र मरगूव, मरगूव पुत्र यासीन मोहल्ला अफगानान तथा तीन अज्ञात अन्य के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया है।
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